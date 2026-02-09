Svijet

Srušio se vojni helikopter: Nema preživjelih

Objavljeno prije 40 minuta

Južnokorejski vojni jurišni helikopter AH-1S Cobra srušio se tokom trenažnog leta u okrugu Gapyeong na sjeveru zemlje, pri čemu su poginula dva člana posade, priopćila je južnokorejska vojska.

Helikopter se srušio oko 11:00 sati, ali uzroci nesreće još nisu utvrđeni, navodi se u saopštenju, prenio je Reuters.

Dva člana posade evakuirana su u najbližu medicinsku ustanovu, ali su ubrzo nakon dolaska proglašeni mrtvima.

Južnokorejska vojska obustavila je operacije svih helikoptera AH-1S nakon nesreće i formirala tim za hitne intervencije kako bi istražila uzrok pada.

Helikopter koji se srušio korišten je za obuku i uvježbavanje postupaka prinudnog slijetanja bez gašenja motora, saopštila je južnokorejska vojska .


