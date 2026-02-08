„Dopustite mi da udarim na dvije lokacije u Iranu, vi odgovorite (blago) i onda priča završava“ VIDEO

Trump je, prema Nabavianu, poslao poruku preko zakulisnih kanala predlažući ograničeni vojni udar na dvije mete unutar Irana, a Teheran bi odgovorio samo simbolično kako bi se incident brzo okončao.

Nabavian, član iranskog medžlisa (parlamenta) i zamjenik predsjednika Odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku, iznio je tu tvrdnju tijekom televizijskog intervjua na iranskoj državnoj televiziji.

Prema Nabavianu, poruka je prenesena putem posrednika iz treće zemlje neposredno prije posljednjeg kruga neizravnih pregovora između SAD-a i Irana.

„Dopustite mi da udarim na dvije lokacije u Iranu, vi odgovorite (blago) i onda priča završava“, navodno je predložio Trump.

Teheran je odbio prijedlog.

“Gotovo je. Ako napravite i najmanji pogrešan potez, nanećemo vam 3.000-4.000 žrtava”.

Iranski zastupnik dodao je da je Teheran naložio svom Ministarstvu vanjskih poslova da kontaktira zemlje u regiji i upozori da će svaka baza ili tvrtka koja nosi američko ime biti meta napada u slučaju napada.

Bijela kuća se još nije službeno oglasila o ovim optužbama.

Posljednji krug neizravnih pregovora održan je u glavnom gradu Omana, Muscatu , uz sudjelovanje posebnog američkog izaslanika za Bliski istok Stevea Witkoffa i Trumpovog zeta Jareda Kushnera , dok je iransku stranu predstavljao ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi .

Trump je pregovore opisao kao “dobre”, upozorivši Teheran da će “posljedice biti vrlo ozbiljne” ako ne postignu dogovor s Washingtonom.

Aragchi je također pozitivno ocijenio pregovore, ali je naglasio da će trebati vremena za izgradnju povjerenja.

