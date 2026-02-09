“Ujedinite se i razočarajte neprijatelja” VIDEO

…rekavši da se nacionalna snaga ne mjeri oružjem već odlučnošću, dok napetosti sa Sjedinjenim Državama ponovno rastu.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei pozvao je danas Irance da pokažu jedinstvo i ” razočaraju neprijatelja ” uoči 47. godišnjice Islamske revolucije 1979. i usred rastućih napetosti sa Sjedinjenim Državama.

Hamenei je u televizijskom obraćanju rekao da nacionalna moć više ovisi o ” odlučnosti i otporu ” nego o vojnoj opremi poput raketa i zrakoplova, izvijestila je Press TV.

Njegove riječi dolaze dok se Iran priprema za nacionalne skupove povodom godišnjice pobjede revolucije u srijedu.

Hamnei je godišnje marševe opisao kao izraz dostojanstva koji prisiljava strane sile da “odustanu” od svojih ambicija miješanja u unutarnje poslove Irana.

Također je izrazio nadu da će obljetnica natjerati ” druge nacije , vlade i sile da pokažu poniznost i poštovanje ” prema iranskom narodu.

Islamska revolucija 1979. bila je prekretnica koja je transformirala Iran iz prozapadne monarhije u islamsku republiku.

Predvođena ajatolahom Ruhollahom Homeinijem , raznolika koalicija klerika, studenata i sekularnih aktivista svrgnula je šaha Mohameda Rezu Pahlavija kojeg su podržavale SAD

Teheran i Washington prekinuli su diplomatske odnose 1980. godine nakon što je iranski narod zauzeo američko veleposlanstvo u iranskoj prijestolnici.

Govor vrhovnog vođe uslijedio je nakon razdoblja pojačanih napetosti sa SAD-om , potaknutih gomilanjem američkih vojnih snaga na Bliskom istoku i stalnim prijetnjama Teheranu .

Unatoč neizravnim nuklearnim pregovorima održanim u petak između iranske i američke delegacije u Muscatu u Omanu, i dalje postoje značajne razlike, što izglede za postizanje dogovora čini neizvjesnima.

