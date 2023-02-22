Astrolozi kažu – zapamtite ove datume u februaru: Usred turbulencija, stiže predah

Ipak, usred tog astrološkog vrtloga, izdvajaju se datumi koji djeluju poput svjetionika. To će biti, navode astrolozi, trenuci jasnoće, optimizma i unutarnjeg buđenja, kada se otvara prostor za rast, dobre vijesti i osjećaj da stvari ipak dolaze na svoje mjesto.

16. februar

Sredinom mjeseca Merkur u Ribama i Jupiter u Raku formiraju podržavajući aspekt koji pojačava intuiciju, unutrašnju mudrost i sposobnost da prepoznamo prilike koje dolaze na suptilan način. Ovo je period u kojem se više oslanjamo na osjećaj nego na čistu logiku, a upravo taj unutrašnji kompas može nas odvesti do pravih odluka. Misli postaju jasnije, a riječi dobivaju iscjeljujuću snagu. Razgovori, ideje i iznenadni uvidi mogu otvoriti nova vrata, često bez velike buke. Kreativnost je naglašena, empatija raste, a osjećaj smisla postaje snažniji. Ako postoji nešto što želite pokrenuti, napisati, podijeliti ili ispričati, energija ovog dana daje podršku da to učinite. Upravo ono što dolazi iz srca sada ima najveći potencijal da se razvije i donese dugoročnu korist.

22. i 23. februar

Krajem mjeseca slijedi jedan od najljepših astroloških trenutaka: skladan odnos Venere u Ribama i Jupitera u Raku. Obje planete nalaze se u znakovima u kojima njihove kvalitete dolaze do punog izražaja, pa ovaj tranzit donosi osjećaj radosti, obilja i emocionalne sigurnosti. Venera u Ribama naglašava ljubav, empatiju, kreativnost i bezuvjetno davanje, dok Jupiter u Raku širi osjećaj topline, zaštite i pripadnosti. Zajedno stvaraju atmosferu u kojoj se stvari slažu gotovo same od sebe, a prilike dolaze uz minimalan napor.

Posebnu simboliku ovom tranzitu daje i povezanost Jupitera sa Siriusom, najsjajnijom zvijezdom noćnog neba, koja se u astrologiji povezuje s uspjehom, zaštitom i povoljnim obratima sudbine. To dodatno pojačava mogućnost važnih susreta, dobrih vijesti i osjećaja da smo na pravom mjestu u pravo vrijeme. Ovaj period donosi obilje u širem smislu, kroz ljubav, inspiraciju, kreativne projekte, ali i unutrašnje zadovoljstvo i osjećaj smisla, prenosi Radiosarajevo-

