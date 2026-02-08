Drugi dio veljače/februara 2026. skida teret s leđa: Ova 4 znaka Zodijaka ulaze u lakšu fazu života…

Drugi dio veljače/februara 2026. za četiri znaka izgleda kao trenutak u kojem život napokon popušta stisak. Nakon dugog razdoblja pritiska, zastoja i stalnog “preživljavanja”, ulaze u fazu u kojoj se energija vraća, odluke postaju jasnije, a osjećaj tereta polako silazi s ramena.

Veljača/februar 2026. astrološki označava prijelaz koji se pamti. Drugi dio mjeseca donosi promjenu atmosfere koju mnogi osjećaju kao tihi, ali odlučan kraj jedne iscrpljujuće faze.

Na nebu se odvija nekoliko važnih prijelaza. Saturn 13.2. prelazi iz posljednjih stupnjeva Riba u prve stupnjeve Ovna i time otvara novi ciklus odgovornosti i zrelijih odluka. Nekoliko dana poslije, 17.2., događa se anularna pomrčina Sunca u znaku Vodenjaka – trenutak koji naglašava prekid s onim što je postalo pretijesno, osobito u planovima za budućnost, odnosu prema zajednici i vlastitoj individualnosti.

Kraj mjeseca donosi još jedan naglasak na introspekciji: 26.2. Merkur kreće retrogradno kroz Ribe, dok su u istom znaku već Sunce i Venera. Misli se vraćaju na stare situacije, razgovore i odluke koje su ostale nedovršene. U pozadini cijelog razdoblja Jupiter se retrogradno kreće kroz Raka i naglašava teme sigurnosti, doma i emocionalne stabilnosti.

Sve to odvija se u trenutku rijetkog spoja Saturna i Neptuna na samom početku Ovna – na nuli stupnjeva. Ideali, snovi i dugogodišnje obrane nalaze se pred provjerom stvarnosti. Za neke znakove to znači da se jedna iscrpljujuća životna priča napokon privodi kraju.

U drugoj polovici veljače posebno se izdvajaju 4 znaka, kod njih se zatvaranje starog poglavlja ne odvija samo u vanjskim okolnostima, nego ponajprije u načinu na koji biraju sebe, svoje granice i svoj daljnji put.

Ovan

Za Ovnove je ovo jedan od prijelomnih trenutaka desetljeća. Saturnov ulazak u njihov znak najavljuje razdoblje u kojem više nema bijega od odgovornosti prema vlastitom identitetu i životnom smjeru. Ono što ste godinama gurali “kad se okolnosti poslože” sada dolazi kao unutarnji zahtjev: vrijeme je da Vaše odluke počnu pratiti ono što govorite da želite.

Drugi dio veljače/februara izgleda kao konačno otrježnjenje. Pomrčina Sunca u Vodenjaku može naglo osvijetliti ulogu koju imate u grupama, prijateljstvima, timovima ili mrežama u kojima se krećete. Možete shvatiti da ste se predugo prilagođavali dinamici koja više ne odgovara osobi koja ste danas.

Kako se Saturn i Neptun susreću u Vašem znaku, završava jedna era borbe iz inata i započinje faza zrele hrabrosti. Mnogi Ovnovi mogu osjetiti umor od stalnog dokazivanja, sukoba ili života u “modu preživljavanja”. Druga polovica mjeseca donosi trenutke u kojima jasno vidite što više ne možete raditi na stari način: posao koji iscrpljuje, odnos koji se stalno vraća na isto mjesto, uloge u kojima ste jedini koji “gura”. I tijelo može jasno signalizirati granicu kroz umor, nesanicu ili napetost ako i dalje održavate ritam koji ne podržava Vašu stvarnu snagu.

Merkur retrogradan u Ribama uvlači Vas dublje u prostor tišine i samoće. Stare odluke, neizgovorene riječi i davno potisnute emocije vraćaju se na površinu, ali ovaj put im pristupate bez impulsa da sve riješite akcijom “odmah”. Učite razlikovati kada je vrijeme za potez, a kada za čekanje da nešto sazrije.

Drugi dio veljače 2026. nudi mogućnost da prestanete trčati ispred sebe i počnete donositi odluke iz jasnog osjećaja tko ste i što Vam je zaista važno.

Djevica

Djevice su u prethodnim godinama često imale dojam da su jedine koje drže strukturu odnosa, posla i svakodnevnog života. Saturn u Ribama prolazio je kroz područje partnerstava, suradnji i bliskih odnosa pa je bilo teško izbjeći ulogu onoga tko sve organizira, popravlja i preuzima tuđu odgovornost.

Ulaskom Saturna u Ovna taj se teret počinje preraspodjeljivati. Tamo gdje je postojala kronična neravnoteža – poslovna, emotivna ili financijska – situacije dolaze do točke u kojoj se jednostavno mora odlučiti tko što stvarno nosi. Više nema prostora za pristojno “progledavanje kroz prste” navikama koje Vas iscrpljuju. U mnogim slučajevima to uključuje i realniji dogovor oko novca, troškova i dijeljenja odgovornosti, bilo u poslu ili u privatnom životu.

Pomrčina u Vodenjaku može donijeti nagle promjene u svakodnevnim obavezama, radnom okruženju i načinu na koji organizirate svoj dan. Neki projekti završavaju, neki oblici rada više nisu održivi, a Vi jasnije osjećate razliku između korisnog angažmana i čistog trošenja sebe.

Kako se Sunce, Venera i Merkur gomilaju u Ribama, polje odnosa ponovno dolazi u fokus, ali s drugačijom energijom. Više ne pristajete na aranžmane u kojima sve pada na Vaša leđa. Merkur retrogradan u ovom području može vratiti teme starih ugovora, neriješenih prekida, neizgovorenih zamjerki. Ovaj put razgovori ne idu iz pozicije perfekcionizma, nego iz jasne potrebe da odnosi budu pošteniji i jednostavniji.

Drugi dio veljače/februara 2026. podržava odmak od priča u kojima Vaša vrijednost ovisi o tome koliko ste se žrtvovali za druge.

Strijelac

Strijelci su navikli nositi etiketu “vječnog tražitelja”, ali protekle godine mogle su donijeti osjećaj zamora od stalnog kretanja, promjena i mentalne hiperaktivnosti. Često ste tražili izlaz u novim idejama, projektima, selidbama ili planovima, a intimni dio priče – gdje se zapravo osjećate sigurno i kome dopuštate da Vas zaista upozna – ostajao je negdje u pozadini.

Neptunov prelazak u Ovna početkom godine već je nagovijestio da više nema smisla bježati u teorije. Sada, u trenutku kada Saturn ulazi u isti znak, ovaj period prepoznajete kao vrijeme u kojem se od Vas traže konkretni koraci. Sada je važno jasno odabrati pravac u kojem stvarno želite ulagati vrijeme i energiju.

Pomrčina u Vodenjaku intenzivno djeluje na način na koji razmišljate, komunicirate i učite. Može doći do prekida u jednom načinu razmišljanja ili u jednoj priči koju ste pričali sami sebi – o tome tko ste, što sve “morate” i što je moguće. Neki odnosi ili projekte napuštate bez drame, ali s jasnim doživljajem da se ciklus iscrpio.

Merkur retrogradan kroz Ribe vraća Vas temama doma, obitelji, korijena i unutarnje sigurnosti. Sada gledate što je ostavilo trag u Vašem odnosu prema bliskosti: stare povrede, nesigurni temelji, situacije u kojima ste morali odrasti prebrzo. U istom paketu dolazi i pažljiviji odnos prema tijelu: ritam spavanja, prehrana i svakodnevne navike pokazuju koliko ste u sebi mirni, a koliko još uvijek tražite izlaz u stalnoj aktivnosti. Nije nužno da se išta odmah riješi, ali već sama činjenica da te teme više ne gurate u stranu označava početak zatvaranja jednog starog kruga.

Drugi dio veljače/februara 2026. podržava slobodu koja dolazi iz jasnog “da” – prema sebi, svojim talentima i ljudima s kojima zaista želite dijeliti život, bez potrebe da sve bude grandiozno ili dramatično.

Ribe

Ribe su posljednjih godina osjećale Saturnov boravak u svom znaku kao niz testova zrelosti: granice, zdravlje, odgovornost, realna procjena odnosa. Mnogi su imali dojam da ne mogu nastaviti po starom, ali još nije bilo jasno što točno treba otpustiti.

Ulazak Saturna u Ovna donosi osjećaj postupnog razvedravanja: stvari koje su bile nejasne dobivaju konkretnije obrise. Fokus se seli na materijalne i praktične teme: kako upravljate resursima, koliko stvarno cijenite svoj rad, gdje dopuštate da Vašu energiju uzimaju zdravo za gotovo. Možda prvi put jasnije postavljate cijenu svoga rada ili granice oko toga koliko ste spremni ulagati bez uzvraćene podrške.

U istom trenutku Neptun, Vaš vladajući planet, prelazi u Ovna. Ideali postaju konkretniji, a intuicija se sve manje manifestira kao kaotičan osjećaj preplavljenosti, a sve više kao jasan unutarnji signal što Vam godi, a što ne.

Druga polovica veljače/februara donosi naglašenu energiju Vašeg znaka: Sunce, Venera i Merkur borave u Ribama, što pojačava osjetljivost, ali i sposobnost da prepoznate suptilne signale iz vlastite psihe. U tom periodu možete vrlo jasno uočiti gdje ste godinama sebe gurali u stranu da biste sačuvali mir u obitelji, na poslu ili u odnosima.

Pomrčina Sunca u Vodenjaku može izvući na površinu ono što se odvija u pozadini – skriveni stres, tiho nezadovoljstvo, obrasce samozanemarivanja. Umjesto osjećaja nepravde, javlja se spremnost da povučete jasnu liniju: što više ne dolazi u obzir, ma koliko bilo “naviknuto”.

Drugi dio veljače/februara 2026. otvara prostor da prestanete raditi protiv sebe pod izgovorom empatije. Empatija ostaje, ali sada uključuje i Vas.

ATMA – Pripremila: Suzana Dulčić

Facebook komentari