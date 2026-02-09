U Mostaru jutros 8°C, objavljena prognoza do četvrtka: Pogledajte gdje će padati kiša, a gdje snijeg

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bjelašnica -2; Ivan Sedlo 3; Livno i Srebrenica 4; Drvar i Sarajevo 5; Bijeljina, Bugojno, Gradačac, Jajce i Zenica 6; Banja Luka, Bihać, Prijedor, Sanski Most i Tuzla 7; Mostar i Trebinje 8; Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 932 milibara, za 10 milibara je niži od normalnog i sporo raste.

Bioprognoza: Nastavlja se period promjenljivih biometeoroloških prilika. Većina stanovništva će povremeno biti lošijeg raspoloženja, a tegobe kod osjetljivih osoba će se pojačati u pojedinim dijelovima dana. U Hercegovini i na jugozapadu probleme će uzrokovati strujanje toplijeg zraka i kiša, u dijelu Bosne većim dijelom dana malo svježije i ugodnije, postepeno pogoršanje i slabije padavine u večernjim satima će pokvariti opštu sliku. Hronični bolesnici trebali bi se suzdržati od težih aktivnosti.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Povremeno će padati slaba kiša. Na vrhovima planina može padati i slab snijeg. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 6 i 11, na jugu zemlje do 13 stepeni. U Sarajevu pretežno oblačno. U drugom dijelu dana povremeno može padati slaba kiša. Najviša dnevna temperatura zraka oko 9 stepeni.

U utorak, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Uglavnom se očekuje povremena slaba kiša. Lokalno jači pljusak je moguć u poslijepodnevnim satima na području Hercegovine i na sjeveru Bosne. Na vrhovima planina će padati i slab snijeg. Vjetar je slab južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje do 12 stepeni.

U srijedu, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Kiša se očekuje u drugoj polovini dana. Više padavina je na poručju Hercegovine. Na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 7 i 14 stepeni.

U četvrtak, u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u Hercegovini lokalno može pasti malo kiše. U poslijepodnevnim i večernjim satima kiša se očekuje u većem dijelu zemlje. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugoistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu do 8, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 8 i 14 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod, prenosi Radiosarajevo.

