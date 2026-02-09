Savjeti za prženje ribe u stanu: Ovako ćete izbjeći neugodne mirise

Pravilnom pripremom i malim promjenama u načinu prženja, ovaj proces može biti mnogo lakši i ugodniji.

Ključ uspjeha leži u smanjenju djelovanja trimetilamin oksida, supstance u ribi koja je odgovorna za karakterističan i intenzivan miris. Jedan od najefikasnijih koraka je potapanje ribljih fileta u mlijeko prije prženja. Ovaj postupak, koji traje oko deset minuta, a idealno se radi pola sata ranije, značajno ublažava neugodne mirise.

Nakon vađenja iz mlijeka, ribu je potrebno dobro posušiti papirnim ubrusima. Time se ne samo sprječava prskanje ulja, već se postiže i hrskavija tekstura prilikom prženja. Dodatni trik je utrljavanje svježe narendanog đumbira u filete, koji se ostavlja da djeluje oko pola sata prije ispiranja hladnom vodom. Đumbir je poznat po sposobnosti neutralizacije neugodnih mirisa.

Dok se riba prži, preporučuje se priprema prirodnog osvježivača zraka. Prokuhavanje vode sa sirćetom, korama limuna i narandže te karanfilićem stvara aromatičnu paru koja efikasno uklanja mirise iz prostora. Također, dodavanje malo limunove kore i sjeckanog bijelog luka u vruće ulje prije prženja pomaže u upijanju mirisa ribe i oslobađa prijatnu aromu.

Važno je i osigurati dobru ventilaciju prostora. Otvoreni prozori, uključen aspirator ili ventilator pomažu da se zrak stalno kreće i sprječavaju zadržavanje mirisa u kuhinji. Uz ove praktične savjete, prženje ribe u stanu više ne mora biti stresno, već ugodno iskustvo bez nepoželjnih mirisa, prenosi Radiosarajevo.

