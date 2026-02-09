Ova žitarica pala je u sjenu drugih, a prepuna je kolagena: Jača kosti, čuva crijeva, podmlađuje…

Ječam je jedna od najstarijih žitarica koja se koristi u ljudskoj prehrani, a njena nutritivna vrijednost i zdravstvene prednosti često se zanemaruju.
Zahvaljujući visokom sadržaju vlakana, vitamina i minerala, ječam pozitivno utieče na zdravlje srca, probavu, regulaciju šečera u krvi i imunitet. Sadrži beta glukan, topivo vlakno koje smanjuje apsorpciju holesterola u krvotok.
Ječam je prirodni kolagen koji podmlađuje kožu, jača kosti i čuva vaša crijeva.
Ova nutritivno bogata žitarica je pala u sjenku ostalih, popularnijih vrsta. Prepuna je kolagena koji je važan jer je sastavni dio hrskavice, zglobova, noktiju i kose. To je žitarica koja sadrži veliku količinu lizina, aminokiseline koja aktivno učestvuje u sintezi kolagena.
Oljuštena zrna ječma nazivaju se biserni ječam zbog svog posebnog sjaja i mogu se spremati na više načina, a jedan od najlakših je kaša.
Sastojci:
2 čaše oljuštenog ječma
4 čaše vode vode
6 čaša mlijeka
Priprema:
U posudu sa žitaricama sipajte vodu i ostavite preko noći. Sutradan isperite i procijedite, pa žitarice sipajte u zgrijano mlijeko. Pustite da provri, a zatim poklopite, smanjite temperaturu i na tihoj vatri kuhajte oko sat i po vremena.