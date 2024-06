“Porezao sam se na stari madrac koji je bio u podrumu. Bila je to jako mala porezotina na prstu lijeve ruke. Zatim se sve lagano inficiralo”, priča Georg, navodeći da su liječnici utvrdili da je za sve kriv – mišji izmet.

Tokom infekcije ruke i noge mu nisu dobivale dovoljno kisika, razvila se teška sepsa…, piše DW.

“Zbog toga veliki dijelovi njegovih nogu i ruku nisu dobivali dovoljno krvi. To je kasnije dovelo do odumiranja tkiva i do amputacija”, naveo je liječnik.

