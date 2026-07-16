BIJELI LUK NIJE SAMO ZAČIN: Evo šta se događa s vašom jetrom ako ga jedete redovno

Znamo da prehrana igra ključnu ulogu u zdravlju gotovo svih organa. Povrće, mahunarke, cjelovite žitarice, kvalitetni proteini i zdrave masnoće već su odavno dio preporuka za dugovječnost i prevenciju bolesti. No rijetko razmišljamo o tome koliko i začini koje svakodnevno dodajemo jelima mogu utjecati na organizam. Može li jedan običan češanj češnjaka doista pomoći jetri ili je riječ o još jednom mitu koji se proširio internetom?

Stručnjaci kažu – istina je, kao i obično, negdje između.

Jetra je jedan od najvažnijih organa u našem tijelu. Ona svakodnevno filtrira štetne tvari, sudjeluje u metabolizmu, skladišti vitamine i proizvodi brojne spojeve nužne za normalno funkcioniranje organizma.

Dobar saveznik

Dijetetičarka Katherine M. Patton iz američke klinike Cleveland ističe jedno istraživanje koje pokazuju kako redovita konzumacija češnjaka može smanjiti upalu i oksidativni stres već nakon 12 tjedana. Objašnjava da češnjak sadrži bioaktivne spojeve poput alicina i dialil-disulfida, koji mogu pojačati antioksidativnu aktivnost organizma, smanjiti djelovanje proupalnih citokina – proteina koji sudjeluju u upalnim procesima i međustaničnoj komunikaciji – te pomoći u sprječavanju nakupljanja masnoće u jetri.

Prema riječima nutricionista i savjetnika za prehranu dr. Chrisa Mohra, češnjak može biti koristan za jetru, ali isključivo kao dio uravnotežene prehrane.

– Ne postoji namirnica koja sama po sebi liječi jetru. No redovita konzumacija češnjaka može pridonijeti zdravlju zahvaljujući spojevima koji imaju protuupalno i antioksidativno djelovanje – kaže Mohr.

Najviše dokaza zasad postoji kod osoba koje boluju od metabolički povezane bolesti masne jetre (MASLD), poremećaja koji je donedavno bio poznat kao nealkoholna masna bolest jetre. Riječ je o jednom od najčešćih kroničnih oboljenja jetre u razvijenim zemljama, a povezano je s prekomjernom tjelesnom težinom, inzulinskom rezistencijom i metaboličkim sindromom.

Nekoliko istraživanja pokazalo je da bi redovita konzumacija češnjaka ili dodataka prehrani s češnjakom mogla pomoći u snižavanju jetrenih enzima te smanjenju masnih naslaga u jetri kod osoba koje već imaju ovu dijagnozu.

Nutricionistica Katherine Patton ističe da prve pozitivne promjene nisu trenutačne, ali se mogu pojaviti već nakon otprilike 12 tjedana redovite konzumacije. Zanimljivo je da se najveća količina alicina oslobađa kada se češnjak nasjecka, zgnječi ili jede sirov.

– Usitnjavanjem ili žvakanjem sirovog češnjaka oslobađa se više alicina nego tijekom kuhanja, zbog čega sirovi češnjak potencijalno može imati snažniji biološki učinak – objasnila je dijetetičarka Patton.

Ipak, stručnjaci naglašavaju da još uvijek nije poznato koliko bi sirovog češnjaka trebalo konzumirati kako bi se značajno smanjio rizik od napredovanja bolesti jetre. Važno je naglasiti i da češnjak nije bezazlen baš za svakoga.

Kod nekih ljudi može izazvati žgaravicu, nadutost ili druge probavne tegobe, osobito ako se jede sirov. Osobe koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi, poput varfarina ili aspirina, prije redovite konzumacije većih količina češnjaka trebale bi se posavjetovati s liječnikom jer može pojačati njihovo djelovanje.

Stručnjaci također upozoravaju da dodaci prehrani s češnjakom nisu isto što i češnjak u prehrani. Kapsule sadrže znatno veće koncentracije aktivnih spojeva pa nisu prikladne za svakoga, osobito za osobe koje već imaju bolest jetre ili uzimaju više lijekova.

Češnjak nije čudotvorni lijek niti može zamijeniti zdrav način života. No kao dio mediteranske prehrane bogate povrćem, voćem, mahunarkama, maslinovim uljem i kvalitetnim proteinima mogao bi biti još jedan mali saveznik zdravlja jetre.

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