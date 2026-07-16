Kraj potrage: Uhapšen muškarac koji je napravio haos u Međugorju

Policija je uhapsila muškarca koji se sumnjiči za incident u Međugorju, kada je zapaljen vanjski dio oltara crkve sv. Jakova i oštećen Gospin kip.

Informaciju o hapšenju za “Dnevni avaz” potvrdila je glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.

– Muškarac je uhapšen na području Zapadnohercegovačkog kantona. Drugih informacija trenutno nemamo – kazala je za Dnevni avaz Ilijana Miloš, glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.Prema ranijim informacijama iz MUP-a HNK, policija je intenzivno tragala za osobom koja je povezana s činom vandalizma, a građani su bili pozvani da pomognu u identifikaciji muškarca sa objavljenih fotografija.

Nadzorne kamere zabilježile su trenutak kada je osumnjičeni muškarac benzinom polio i zapalio vanjski dio oltara crkve sv. Jakova. Također je oštećen Gospin kip, na kojem su ispisani različiti sadržaji i nanesena crna boja,piše Avaz

Iz Župnog ureda Međugorje ranije su saopćili da su odmah pristupili čišćenju i sanaciji oštećenja, poručivši da će svetište ostati mjesto molitve i mira.

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