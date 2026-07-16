Svaštara

Kako jod utiče na celulit?

4.0K  
Objavljeno prije 28 minuta

Celulit je estetski problem koji pogađa čak 90 posto žena, bez obzira na tjelesnu težinu. Iako se često vezuje za genetiku, način ishrane i fizičku aktivnost, novija istraživanja pokazuju da važnu ulogu u borbi protiv celulita igra i jedan mikronutrijent – jod.

 Celulit - Kakolijeciti.com

Zašto je jod važan?

Jod je esencijalni mineral neophodan za stvaranje hormona štitne žlijezde. Ovi hormoni učestvuju u regulisanju metabolizma i načinu na koji tijelo koristi energiju.

Zbog toga jod doprinosi:

radu štitne žlijezde,

stvaranju hormona štitne žlijezde,

metabolizmu stvaranja energije,

Zašto je jod važan?

Jod je esencijalni mineral neophodan za stvaranje hormona štitne žlijezde. Ovi hormoni učestvuju u regulisanju metabolizma i načinu na koji tijelo koristi energiju.

Zbog toga jod doprinosi:

radu štitne žlijezde,

stvaranju hormona štitne žlijezde,

metabolizmu stvaranja energije,


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh