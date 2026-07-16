Kako jod utiče na celulit?

Zašto je jod važan?
Jod je esencijalni mineral neophodan za stvaranje hormona štitne žlijezde. Ovi hormoni učestvuju u regulisanju metabolizma i načinu na koji tijelo koristi energiju.
Zbog toga jod doprinosi:
radu štitne žlijezde,
stvaranju hormona štitne žlijezde,
metabolizmu stvaranja energije,
Zašto je jod važan?
Jod je esencijalni mineral neophodan za stvaranje hormona štitne žlijezde. Ovi hormoni učestvuju u regulisanju metabolizma i načinu na koji tijelo koristi energiju.
Zbog toga jod doprinosi:
radu štitne žlijezde,
stvaranju hormona štitne žlijezde,
metabolizmu stvaranja energije,