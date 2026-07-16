Kako jod utiče na celulit?

Zašto je jod važan?

Jod je esencijalni mineral neophodan za stvaranje hormona štitne žlijezde. Ovi hormoni učestvuju u regulisanju metabolizma i načinu na koji tijelo koristi energiju.

Zbog toga jod doprinosi:

radu štitne žlijezde,

stvaranju hormona štitne žlijezde,

metabolizmu stvaranja energije,

Zašto je jod važan?

Jod je esencijalni mineral neophodan za stvaranje hormona štitne žlijezde. Ovi hormoni učestvuju u regulisanju metabolizma i načinu na koji tijelo koristi energiju.

Zbog toga jod doprinosi:

radu štitne žlijezde,

stvaranju hormona štitne žlijezde,

metabolizmu stvaranja energije,

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