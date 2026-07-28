Izvučena tijela preostalih planinara iz BiH koji su umrli na Elbrusu! Objavljen potresan snimak, tuga!

Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tijela preostalih troje državljana BiH koji su poginuli tokom uspona, čime je okončana akcija izvlačenja svih pet stradalih planinara iz Zenice.

Kako je saopštila Glavna uprava Ministarstva za vanredne situacije Rusije za Kabardino-Balkariju, spasioci su sa padina Elbrusa evakuisali tijela troje stranih alpinista i tijelo ruskog planinara koji je stradao u odvojenoj nesreći, koja su predata istražno-operativnoj grupi, prenosi RIA Novosti.

Prethodno su sa planine već bila spuštena tijela dvoje članova ekspedicije iz BiH, dok je potraga za preostalo troje bila privremeno obustavljena zbog izuzetno loših vremenskih uslova. U FBiH sutra je Dan žalosti zbog tragične smrti pet planinara iz Zenice, odlučila je federalna Vlada na telefonskoj sjednici.

Bračni par poginuo tokom planinarenja

Porodica se oprašta od bračnog para Alme i Denisa Okanovića koji su među petoro stradalih planinara iz Bosne i Hercegovine koji su pokušali da osvoje najviši vrh Evrope, planini Elbrus.

“Najdraži moji, otišli ste kako ste se i upoznali – na planinskim visinama. I ja sam sa vama upoznao čari druženja i planinarenja i isto ih zavolio. Hvala vam na beskrajnoj ljubavi i podršci u svemu. Da vam dragi Allah podari lijjep džennet i vječni rahmet”, piše u objavi.

Spasioci su prvo pronašli tijela dva člana tima, a tela preostalih troje iz ekspedicije, prema posljednjim informacijama, pronađena su u blizini vrha planine.

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Spasioci su objavili potresan snimak na kojem se vidi sa kakvom su se mećavom susreli dok su tragali za tijelima planinara.

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