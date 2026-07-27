Nermin Spahić spasio troje ljudi iz smrtonosnih talasa

Zbog veoma teških uslova i ogromnih talasa tri osobe našle su se u životnoj opasnosti, ali je brzom i koordinisanom akcijom spasavanja dubrovačkih službi i lokalnog heroja izbjegnuta velika tragedija, javljaju tamošnji mediji.

Sve je počelo kada je jedan strani državljanin ušao u more, ali zbog olujnih talasa više nije mogao da izađe na obalu. U pomoć mu je najprije priskočio drugi muškarac, ali su talasi ubrzo zarobili i njega. U dramatičnu borbu s morem uključila se i spasiteljka sa plaže, ali razbješnjeli talasi onemogućili su i njeno izvlačenje na sigurno.

Sve je počelo padom japanskog državljanina

“Prvo je jedan Japanac pao u more, za njim je krenuo konobar, a za njim spasiteljka. Bilo je jako jugo, talasi su bili visoki sedam do osam metara. Niko nije mogao da priđe. Onda je direktor hotela pozvao Nermina Spahića, inače ronioca RK Dubrovnik, koji je brzo došao na džet-skiju i jednog po jednog odvukao do policijskog broda, jer policijski brod nije mogao da priđe da ga talasi ne razbiju o stijene. Zaista želimo da mu zahvalimo”, rekao je Toni Vranješ za portal Morski HR, jedan od stotinjak svjedoka na plaži.

I dok se troje ljudi, stisnuti uz zaštitnu ogradu i stijene, zaista borilo za život, u pomoć je prvi stigao Spahić, član Ronilačkog kluba Dubrovnik i licencirani spasilac na moru. Na poziv direktora hotela, bez razmišljanja je krenuo džet-skijem prema uzburkanom moru, rizikujući sopstveni život.

Spasilac na džet-skiju izvukao unesrećene

“Kad sam došao, talasi su bili ogromni. Ispred Riksosa držali su se za ogradu djevojka spasiteljka, mladić kojem je bilo iščašeno rame i stranac koji je bio napola mrtav. Rekli su mi da prvo uzmem stranca”, prisjetio se Spahić dramatičnih trenutaka za DU list.

Iscrpljenog i ošamućenog stranca Spahić je uspio da preveze do mirnijeg dijela mora kod Danča. U međuvremenu je stiglo i plovilo pomorske policije, ali zbog snažnih talasa i opasnosti od udara u stijene brod nije mogao da priđe obali,pišu Nezavisne

Spahić je potom preuzeo ključnu ulogu u akciji spasavanja – na džet-skiju je, jednog po jednog, dovozio unesrećene do policijskog glisera, čija ih je posada potom izvlačila na palubu.

Akcija završena za manje od 20 minuta

Policijska uprava dubrovačko-neretvanska dojavu o incidentu primila je nešto prije 13 časova, a plovilo pomorske policije isplovilo je u 13.03. Akcija spasavanja, u kojoj je učestvovala i Lučka kapetanija Dubrovnik, uspješno je završena u 13.20 časova.

Zahvaljujući prisebnosti i hrabrosti Nermina Spahića, kao i brzoj reakciji dubrovačkih pomorskih službi, ova nesreća na moru nije završila kobno. Svi unesrećeni su spaseni, a Dubrovnik danas slavi još jednog heroja mora.

Facebook komentari