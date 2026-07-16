Objavljeno važno upozorenje za sve koji koriste Ozempic: Može uzrokovati opasan poremećaj

Tamošnja Administracija za terapijske proizvode (TGA) upozorila je da lijekovi iz klase GLP-1 RA imaju potencijal uzrokovati rijedak, ali težak oblik poremećaja oka koji se naziva nearteritična prednja ishemijska optička neuropatija (NAION).

Poremećaj može rezultirati trajnim oštećenjem vida, uključujući sljepoću. Trenutno ne postoji tretman za to.

TGA poziva sve pacijente koji dožive iznenadni gubitak vida, čak i ako je samo djelomičan, da potraže hitnu medicinsku pomoć.

Regulator je otkrio da je potencijalna veza između GLP-1 RA i NAION prvi put otkrivena u julu 2024. godine nakon studije JAMA Ophthalmology. TGA je zatim provela nezavisnu procjenu veze, ali je utvrdila da su dokazi u suprotnosti s nalazima originalne studije.

“Budući da su dostupni dokazi bili u suprotnosti, zatražili smo stručni savjet od Savjetodavnog odbora za lijekove (ACM) o tome da li dokazi podržavaju dodatne mjere za ublažavanje rizika”, navodi se u upozorenju TGA. “Nakon diskusije na sastanku u oktobru 2025. godine, ACM je zaključio da trenutni dokazi mogu podržati signal za semaglutid, ali ne i za dulaglutid ili tirzepatid, te je preporučio niz strategija za ublažavanje rizika. Nakon razmatranja svih dostupnih dokaza, uključujući savjete ACM-a, donijeli smo konačnu odluku o regulatornim mjerama, uključujući ažuriranja dokumenata PI i CMI, te objavljivanje sigurnosnih informacija.”

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