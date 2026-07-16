Dermatologinja: Želite manje bora? Češće jedite četiri namirnice

Namirnice bogate vitaminima, antioksidansima i zdravim masnoćama potiču stvaranje kolagena, smanjuju upale i doprinose čvrstoći kože. Dermatologinja dr. Shereene Idriss izdvojila je nekoliko namirnica koje bi se isplatilo češće uvrstiti u prehranu.

Plava riba

Divlji losos, skuša i srdele bogati su omega-3 masnim kiselinama koje smanjuju upale i podupiru zdravlje kože. “EPA i DHA kiseline ključne su za smanjenje upala i podršku zdravlju mozga i srca, a iznimno su važne i za kožu”, kaže dr. Idriss za SheFinds. Dodaje da divlja riba sadrži više omega-3 masnih kiselina od uzgojene, a istraživanja pokazuju da redovita konzumacija može poboljšati hidrataciju i elastičnost kože.

Bobičasto voće

Borovnice, kupine i jagode bogate su antioksidansima i vitaminom C, koji je važan za stvaranje kolagena. “Jagode sadrže posebno visoku razinu vitamina C, ključnog za proizvodnju kolagena te za elastičnost i čvrstoću kože”, ističe dr. Idriss. Dodaje da je smrznuto bobičasto voće nutritivno jednako vrijedno kao i svježe.

Kurkuma i crni papar

Kurkumin iz kurkume poznat je po protuupalnom djelovanju, a njegova se apsorpcija znatno povećava uz crni papar. “Papar sadrži piperin, spoj koji povećava iskoristivost kurkumina za čak 2000 posto”, objašnjava dr. Idriss. Istraživanja pokazuju da kurkumin može pomoći u očuvanju kolagena te poboljšati čvrstoću i elastičnost kože.

Orasi

“Orasi su praktički multivitamini za kožu”, kaže dr. Idriss. Ističe da sadrže biljne omega-3 masne kiseline, cink i vitamin E te da već šaka oraha dnevno može pomoći u smanjenju upala i potaknuti stvaranje kolagena. Za kraj savjetuje da se nove namirnice uvode postupno. “Nemojte odmah pokušavati biti savršeni u svemu. Bit života je u umjerenosti. Nesretan život vodit će i do nesretne kože”, zaključila je dermatologinja.

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