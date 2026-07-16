Majka i očuh osuđeni zbog ubistva djevojčice: Zlostavljana do smrti

Alexandra Walker (25) i njen partner Harrison Simpson (22) osuđeni su za ubistvo i zlostavljanje djeteta, dok je Simpson proglašen krivim i za seksualno zlostavljanje djevojčice. Izricanje presude zakazano je za četvrtak.Tokom suđenja optuženi su međusobno prebacivali odgovornost za povrede. Sud je utvrdio da je Isabelle smrtonosne povrede zadobila 13. septembra prošle godine, kada je ostala sama sa Simpsonom u porodičnoj kući. Majka je tek nekoliko sati kasnije pozvala Hitnu pomoć, tvrdeći da je djevojčica kolabirala. Dijete je preminulo narednog dana u bolnici.

Obdukcija je pokazala da je osim preloma lobanje i teških povreda mozga imala brojne modrice i čak 21 prelom kostiju nastao u sedmicama prije smrti.

Tužilaštvo je navelo da je zlostavljanje počelo ubrzo nakon što je Simpson ušao u njihov život te da je majka morala primijetiti ozbiljne povrede. Optužena je da je novu vezu stavila ispred sigurnosti vlastitog djeteta i dopuštala partneru da bude nasamo s djevojčicom iako je sumnjala u njegovo ponašanje,piše Vijesti

Porota je Simpsona jednoglasno proglasila krivim za ubistvo, zlostavljanje i seksualni napad na dijete. Walker je većinom glasova proglašena krivom za ubistvo, jednoglasno za zlostavljanje, dok je oslobođena optužbe za učešće u seksualnom napadu.Sud je saopćio da oboje očekuje doživotna kazna zatvora, a minimalna dužina kazne bit će određena prilikom izricanja presude.

Porodica djevojčice poručila je da je Isabelle trebala imati život pred sobom, ali joj je on oduzet na najstrašniji način, dodajući da presuda ne može vratiti njihovu kćerku, ali predstavlja zadovoljenje pravde. Tužilaštvo je ocijenilo da je djevojčica bila žrtva šokantnog nasilja ljudi koji su je trebali voljeti i štititi.

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