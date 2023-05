Asad ponovno na samitu Arapske lige

Sirijski lider će biti u središtu pozornosti regionalnih snaga iz zaljevske regije koje su nedavno odlučile pružiti dobrodošlicu autoritarnom vođi natrag u arapsko okrilje. Sastanak se održava u lučkom gradu Džedi na Crvenom moru.

Saudijski kralj Salman bin Abdulaziz je prošle sedmice pozvao Asada na samit nakon odluke da se Sirija ponovno primi u Arapsku ligu, više od desetljeća nakon što je bila suspendirana zbog građanskog rata.

Pozivnica za sirijskog predsjednika, koji je optužen za ratne zločine, uključujući i korištenje hemijskog oružja, simbolizira veliki uspjeh.

Na zapadu, razgovori s Asadom još uvijek nisu na stolu zbog opsežnih sankcija koje su uvedene prije 12 godina kao odgovor na nasilno gušenje protuvladinih prosvjeda koje je kasnije dovelo do građanskog rata s uključenim stranim silama.

Poziv upućen Bašaru al-Asadu je u očima analitičara potvrda diplomatske važnosti Saudijske Arabije, koja se zalaže za rehabilitaciju Damaska i želi utjecati na regionalne sukobe.

Zamjenik glasnogovornika State Departmenta u Washingtonu, Vedant Patel, ponovio je da se Sjedinjene Države protive rehabilitaciji Sirije.

“Na kraju krajeva, to su njihove odluke, ali naše stajalište je jasno: nećemo normalizirati odnose s Asadovim režimom i ne podupiremo one koji to čine”, rekao je novinarima.

Osim obnove veza sa sirijskim režimom, arapski čelnici će raspravljati o situaciji u Sudanu, gdje već mjesec dana traje krvavi sukob, kao i o Jemenu, gdje rat traje već osam godina, piše HINA.

