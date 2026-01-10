“Pale” kurdske snage u Alepu VIDEO

Prema sirijskoj novinskoj agenciji Sana, pozivajući se na vojni izvor, u tom naselju uhićen je velik broj pripadnika SDF-a , a zaplijenjeno je teško i srednje naoružanje, kao i velike količine streljiva, lakog naoružanja i improviziranih eksplozivnih naprava.

U priopćenju, vojska je apelirala na stanovnike naselja Sheikh Maksud da ostanu u svojim domovima zbog navodnog skrivanja pripadnika Sirijskih demokratskih snaga (SDF) i Kurdistanske radničke stranke (PKK), javlja Al Jazeera.

Jordan, US Reaffirm Support for Aleppo Ceasefire, Civilian Protection Amid Continued Clashes.

Glasnogovornik sirijskog Ministarstva za vjerska pitanja, Ahmed Halak, objavio je da je ministarstvo poduzelo hitne mjere za pomoć raseljenim osobama u Alepu .

U objavi na društvenoj mreži X naveo je da je Uprava za vjerske poslove u Alepu, u suradnji s nadležnim institucijama, otvorila više od 20 džamija i opremila ih za prihvat više od 400 raseljenih obitelji , osiguravajući im smještaj i osnovne životne potrepštine.

Američki izaslanik za Siriju Tom Barak izjavio je da je s jordanskim ministrom vanjskih poslova Aymanom Safadijem razgovarao o najnovijim događajima u Siriji .

Barak je izjavio da je tijekom razgovora potvrđena predanost podršci naporima za prekid vatre u Alepu i osiguravanju mirnog povlačenja snaga SDF-a, kao i nastavak provedbe mape puta za okončanje krize u pokrajini Sweida, na jugu Sirije, kako bi se postigla stabilnost.

Sirijska vojska ranije je izjavila da će biti pokrenuta sigurnosna operacija čišćenja kurdskih snaga iz naselja Sheikh Maqsouda u Aleppu, nakon što su kurdske skupine odbile zahtjev sirijske vlade da se njihovi borci povuku iz tog područja.

Dužnosnici su rekli da će vojska silom očistiti naselje Sheikh Maksud, dio Alepa koji drže kurdske snage, nakon što je prekid vatre u Alepu propao. Sukobi se odvijaju u kontekstu zastoja u političkim pregovorima između Damaska ​​i SDF-a, koji kontrolira sjeveroistok zemlje i prethodno je u ožujku 2025. potpisao sporazum o spajanju sa sirijskom vojskom.

