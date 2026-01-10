“Očigledno je – Putin nas se plaši”

Na pitanje što bi Europa trebala učiniti u vezi s Ukrajinom, Trump je rekao da je Evropa učinila toliko toga za Ukrajinu, “ali to nije bilo dovoljno”.

„I očito je, rekao bih, da se predsjednik Putin ne boji Europe, boji se Sjedinjenih Američkih Država, kojima ja predvodim. Nema straha od Evrope “, rekao je američki čelnik, prema CNN-u.

Na pitanje hoće li provesti operaciju hapšenja Putina u Rusiji , slično venezuelanskom scenariju, Trump je rekao da se nada da to neće biti potrebno.

Istaknuo je da je s Putinom uvijek imao odlične odnose, ali da je razočaran njime u pogledu rješenja rata.

Ocijenio je da je Europa “postala drugačije mjesto” i da se “mora sabrati”.

„Reći ću samo – bilo bi lijepo kad bi u Europi postojala određena mjesta koja su važna, a više nisu prepoznatljiva zbog migranata“, dodao je.

Trump je kritizirao europsku migracijsku politiku i njezin prijelaz na zelenu energiju, napominjući da “posvuda postavljaju vjetrenjače i gube bogatstvo”.

