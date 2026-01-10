U Mostaru pronađeno oružje i droga

Policijski službenici Hercegovačko-neretvanskog kantona u petak su u Mostaru izvršili pretres stana osobe A. K., pri čemu su pronađeni oružje, droga i veća količina novca, a osumnjičena osoba je lišena slobode i podvrgnuta kriminalističkoj obradi.

Policijski službenici Sektora kriminalističke policije, Odjela za posebne namjene Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova HNK-a, na osnovu prethodno prikupljenih operativnih saznanja i usmene naredbe Općinskog suda u Mostaru, a pod nadzorom postupajućeg tužioca Kantonalnog tužilaštva u Mostaru, izvršili su pretres stambenog objekta u Mostaru koji koristi osoba A. K. (1987.), saopćeno je iz MUP-a HNK-a.

Tokom pretresa policija je pronašla i privremeno oduzela pištolj marke “Zastava” s pripadajućim okvirom i municijom, neutvrđenu količinu biljne materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu kanabis, neutvrđenu količinu bijele materije koja asocira na kokain, digitalnu vagu za precizno mjerenje, pribor za pakovanje, kao i veću količinu papirnog novca.

Osoba A. K. je lišena slobode i prevezena u službene prostorije Sektora kriminalističke policije, gdje se nad njom provodi kriminalistička obrada.

Facebook komentari