Lideri Grenlanda poručili Trampu: Ne želimo biti Amerikanci, želimo biti Grenlanđani

Lideri pet političkih stranaka Grenlanda poslali su poruku američkom predsjedniku Donaldu Truapu u kojoj navode da, uprkos njegovom nastojanju da stekne poluautonomnu dansku teritoriju, ne žele biti Amerikanci.

Zajednička izjava

U zajedničkoj izjavi objavljenoj u petak, lideri stranaka su rekli: “Ne želimo biti Amerikanci, ne želimo biti Danci, želimo biti Grenlanđani”, prenosi Dodali su: “Željeli bismo još jednom naglasiti našu želju da prezir SAD-a prema našoj zemlji prestane. Budućnost Grenlanda mora odlučiti grenlandski narod.”

U izjavi je također istaknuto da je otočna teritorija posljednjih godina povećala svoje “međunarodno učešće”.

– Moramo ponovo pozvati da se taj dijalog nastavi zasnivati ​​na diplomatiji i međunarodnim principima – rekli su.

Lideri su najavili da će se održati sastanak parlamenta, Inatsisartut, kako bi se osiguralo “da se održi poštena i sveobuhvatna politička debata i da se osiguraju prava naroda.”

Izjava slijedi nakon višestrukih komentara Trampa u kojima je izrazio interes za preuzimanje Grenlanda, poluautonomne teritorije Kraljevine Danske.

Trampovi komentari

Govoreći na događaju u Bijeloj kući u petak, Tramp je rekao: “Učinit ćemo nešto na Grenlandu, sviđalo se to njima ili ne, jer ako to ne učinimo, Rusija ili Kina će preuzeti Grenland, a mi nećemo imati Rusiju ili Kinu za susjeda.”

Dodao je, nastavljajući svoje odbijanje da isključi vojno preuzimanje: “Želio bih postići dogovor na lakši način, ali ako to ne učinimo na lakši način, učinit ćemo to na teži način.“

Trampovi komentari izazvali su široku osudu, a evropske zemlje su posebno upozorile da bi takav potez mogao značiti kraj NATO-a,piše Avaz

