Novi šef NASA-e je milijarder: Već je provozao Trampovog sina u borbenom avionu

Nakon gotovo godinu dana neizvjesnosti i birokratskog haosa, administracija Donalda Trampa konačno je imenovala novog čelnika NASA-e.

Na čelo američke svemirske agencije došao je milijarder, tehnološki poduzetnik i svemirski turista Džared Ajzakman, čije je imenovanje Senat potvrdio 17. decembra prošle godine. Ajzakman je dužnost preuzeo nakon turbulentnog perioda obilježenog unutrašnjim sukobima i najavljenim budžetskim rezovima, uz poruku da će agenciju izvući iz krize.

S obzirom na to da Ajzakman vodi kompaniju za obradu plaćanja i nema klasično iskustvo u upravljanju svemirskim institucijama, već na početku mandata bilo je jasno da se ne može očekivati uobičajen pristup vođenju NASA-e.

Njegovi prvi potezi to su i potvrdili. Suočen s padom morala među zaposlenima, koji su nezadovoljni stanjem u agenciji, novi administrator odlučio je ponuditi neuobičajenu vrstu motivacije.

Letovi za najbolje radnike

Glasnogovornica NASA-e Betani Stivens objavila je na društvenoj mreži X da je Ajzakman ponudio zaposlenima mogućnost leta u njegovom “privatnom borbenom avionu F-5”.

– Sve troškove povezane s ovim letovima snosi administrator, bez ikakvog opterećenja za porezne obveznike – napisala je Stivens.

– Ako ste zaposlenik NASA-e koji ostvaruje izuzetne rezultate, imat ćete priliku da se vinete u nebo s administracijom NASA-e – dodala je.

Upitna poruka u jeku krize

Iako je ponuda predstavljena kao gest dobre volje, dio zaposlenih i posmatrača smatra je neprimjerenom u trenutku kada se NASA suočava s ozbiljnim izazovima. Bijela kuća predložila je značajne rezove budžeta za 2026. godinu, kojima se Kongres snažno protivi, dok se Ajzakman o tom pitanju zasad nije javno izjasnio.

Istovremeno, Trampova administracija pokrenula je zatvaranje cijelih objekata i više od stotinu laboratorija u Svemirskom centru Godard, što je izazvalo ogorčenje među sadašnjim i bivšim zaposlenima. U takvim okolnostima, letovi privatnim avionom mnogima djeluju kao slaba utjeha za radnike zabrinute za budućnost agencije.

Donacija plaće i let s Trampovim sinom

Ajzakman je, ipak, povukao i konkretniji potez. Najavio je da će svoju godišnju platu od 221.900 dolara donirati programu Spejs kamp, koji se bavi edukacijom mladih. Prema riječima Betani Stivens, taj potez mogao bi imati stvarni utjecaj u “inspirisanju nove generacije da se zainteresira za STEM oblasti i doprinese najvećoj avanturi u historiji čovječanstva”.

Jedno je sigurno – Ajzakman preuzima NASA-u u krajnje neobičnom trenutku. Dok se zaposleni nadaju stabilizaciji nakon haotične godine, novi direktor je nedavno iznad Svemirskog centra Kenedi u dva borbena aviona provozao predsjednikovog sina Erika Trampa i njegovu suprugu, dodatno naglašavajući neobičnu situaciju u kojoj se agencija trenutno nalazi.

