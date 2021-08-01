Mamdani vs. Bijela kuća: Otvoreni rat je počeo?

Ova oštra reakcija dolazi nakon incidenta koji se dogodio u Minneapolisu , kada je agent ICE-a upucao i ubio ženu.

Mamdani nije štedio riječi opisujući događaj u Minneapolisu, nazvavši ga “strašnim” i izravno optuživši administraciju predsjednika Donalda Trumpa.

„Vijesti koje dolaze iz Minneapolisa su strašne. Ovo je dio godine pune okrutnosti. Znamo da kada agenti ICE-a ciljaju imigrante, ciljaju svakoga od nas diljem ove zemlje“, rekao je Mamdani.

Gradonačelnik je otišao korak dalje, opisujući pucnjavu kao “ubojstvo” i nastavak brutalnog ugnjetavanja imigrantskih zajednica u Sjedinjenim Državama.

„Svima u gradskoj upravi, a to se odnosi i na njujoršku policiju (NYPD), jasno sam dao do znanja da ćemo se pridržavati naše politike ‘grada utočišta’ . Nećemo pomagati agentima ICE-a u njihovom radu“, dodao je Mamdani, potvrđujući da New York ostaje grad koji će „ stati u zaštitu imigranata u svih pet općina“.

I onda je stigao odgovor.

Ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem oštro je reagirala na konferenciji za novinare, pohvalivši tekuće operacije ICE-a u New Yorku i osuđujući politiku gradova utočišta za koje kaže da “štite kriminalce”.

„U sklopu operacije ‘Salvo’ uhitili smo 54 osobe u samo nekoliko mjeseci“, rekla je Noem.

„Uhićeni su nasilni članovi transnacionalnih bandi i suradnici povezani sa skupinom Trinitarios, odgovornom za trgovinu oružjem , krijumčarenje ljudi, distribuciju narkotika i oružane pljačke“, rekla je.

Novi sukob oko provedbe imigracijskih zakona dolazi samo nekoliko tjedana nakon što se Mamdani sastao s predsjednikom Donaldom Trumpom u Ovalnom uredu, unatoč prethodnom zagovaranju politika zaštite New Yorka od Trumpovih odluka.

Analitičari ističu da se Mamdani nalazi u delikatnoj situaciji.

S jedne strane pokušava zaštititi imigrante, a s druge pokušava spriječiti Trumpa da pošalje Nacionalnu gardu u New York ili poveća broj agenata ICE-a, poteze koje je američki predsjednik već napravio u drugim gradovima pod vodstvom demokrata.

