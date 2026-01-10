Turska se približava odbrambenom sporazumu Saudijske Arabije i Pakistana

Sporazum, koji su Saudijska Arabija i Pakistan izvorno potpisali u rujnu, tretira “svaku agresiju” protiv jedne članice kao napad na sve, što je u skladu s Člankom 5 NATO-a.

Razgovori o sudjelovanju Turske su u poodmakloj fazi i dogovor se smatra vjerojatnim, rekli su izvori koji su govorili pod uvjetom anonimnosti.

Obrazloženje za proširenje

Izvori su rekli da se interesi Turske sve više preklapaju s interesima Saudijske Arabije i Pakistana diljem Južne Azije, Bliskog istoka i Afrike.

Ankara također smatra da je sporazum način jačanja sigurnosti i odvraćanja usred pitanja o pouzdanosti SAD-a i predanosti predsjednika Donalda Trumpa NATO-u, čija je Turska članica.

Prema Nihatu Aliju Ozcanu, strategu u ankarskom think tanku TEPAV, Saudijska Arabija bi donijela financijske kapacitete, Pakistan nuklearne sposobnosti, balističke projektile i ljudstvo, dok bi Turska doprinijela vojnim iskustvom i razvijenom obrambenom industrijom.

Ozcan je rekao da promjenjiva regionalna dinamika potiče zemlje da traže nove mehanizme za definiranje sigurnosnih partnerstava.

Tursko ministarstvo obrane odbilo je komentirati. Pakistansko ministarstvo informiranja nije odgovorilo na zahtjev za komentar, a saudijske vlasti nisu bile odmah dostupne.

Razvoj veza i regionalni kontekst

Turska odluka da se pridruži savezu naglasila bi novu fazu u odnosima sa Saudijskom Arabijom nakon godina zategnutih veza, dok dvije zemlje proširuju gospodarsku i obrambenu suradnju.

Prema turskom ministarstvu odbrane, ovog su tjedna u Ankari održali svoj prvi pomorski sastanak, također dijele zabrinutost zbog Irana, dok se zalažu za angažman, te podržavaju stabilnu sunitsku državu u Siriji i palestinsku državnost.

Turska i Pakistan imaju dugogodišnju vojnu suradnju. Ankara gradi korvete za pakistansku mornaricu, modernizirala je desetke F-16 i dijeli tehnologiju dronova s ​​objema zemljama.

Prema ranijim izvještajima, Turska također želi da Saudijska Arabija i Pakistan sudjeluju u njezinom programu borbenih aviona pete generacije Kaan.

Trilateralni razgovori uslijedili su nakon primirja između Pakistana i Indije u maju kojim je okončan četverodnevni vojni sukob, a događaju se usred stalnih napetosti između Pakistana i Afganistana nakon sukoba povezanih s optužbama protiv militantnih skupina.

Turska i Katar su prethodno posredovali u pregovorima koji su završili bez dogovora, prenosi turkiye today.

