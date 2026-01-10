Brutalna snimka ubistva žene pokrenula nove proteste u Americi

Demonstracije, koje su počele u saveznoj državi Minnesota, brzo su se proširile i na druge dijelove zemlje, a organizatori za naredne dane najavljuju stotine skupova širom SAD-a.Prema navodima američkih medija, deseci studenata i građana okupili su se u petak u Minneapolisu kako bi izrazili protivljenje prisustvu i djelovanju službenika ICE-a. Protesti se održavaju pod sloganom „ICE zauvijek van“, a podršku su im dale brojne organizacije za zaštitu građanskih i migrantskih prava. Organizatori ističu da su okupljanja mirna te da imaju za cilj ukazati na, kako navode, rastuće nasilje i agresivne operacije ICE-a u lokalnim zajednicama, uključujući i blizinu škola.

Povod za masovno nezadovoljstvo je ubistvo Renee Good, 37-godišnje Amerikanke, koja je u srijedu ustrijeljena dok je bila u svom automobilu tokom jedne od ICE-ovih operacija u Minneapolisu. Snimak incidenta, koji je izazvao snažne reakcije širom zemlje, prikazuje posljednje trenutke prije pucnjave. Bijela kuća je u četvrtak objavila novi video snimljen mobilnim telefonom službenika ICE-a, na kojem se čuje kako Good, vidno smirena, govori: „U redu je, stari, ne ljutim se na tebe“, neposredno prije nego što je službenik otvorio vatru dok se automobil počeo kretati.

Objavljivanje snimka dodatno je zaoštrilo odnose između savezne administracije predsjednika Donalda Trumpa i vlasti savezne države Minnesote. Državni i lokalni zvaničnici iznijeli su verzije događaja koje se značajno razlikuju od stavova Bijele kuće, što je dodatno produbilo nepovjerenje.Prema podacima Ministarstva domovinske sigurnosti, u Minneapolisu i susjednom St. Paulu već nekoliko dana traje opsežna operacija ICE-a u kojoj učestvuje oko 2.000 saveznih policijskih službenika. Gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey ponovo je javno kritikovao ICE, poručivši da djelovanje ove agencije nanosi štetu lokalnoj ekonomiji, demokratskim procesima i sigurnosti građana. Zatražio je temeljitu i transparentnu istragu u koju bi bile uključene i policijske snage savezne države Minnesote,pišu Vijesti

Istragu je preuzelo američko Ministarstvo pravosuđa, koje je ovlastilo FBI da vodi postupak. Predsjednik Trump je, međutim, izjavio da savezna vlada neće sarađivati s vlastima Minnesote, koje je optužio za korupciju.Trump je tokom svog drugog mandata dodatno pooštrio politiku deportacija, a operacije ICE-a u gradovima pod upravom demokrata i ranije su izazivale masovne proteste i sukobe u javnosti. Najnoviji događaji u Minneapolisu ponovo su otvorili pitanje granica djelovanja savezne imigracijske politike i odnosa između federalne vlasti i lokalnih zajednica.

