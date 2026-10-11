Kuleba upozorava na najtežu zimu za Ukrajinu i poručuje: Putin će uvući Evropu u rat

U razgovoru za njemački list Bild, Kuleba je objasnio da pojačani ruski napadi na ukrajinske gradove predstavljaju posljedicu neuspjeha Moskve da ostvari pobjedu na bojnom polju.

„Bombardovanje gradova direktna je posljedica neuspjeha Rusije da porazi Ukrajinu na bojnom polju. Glavni cilj ruskih dronova i raketa jeste slomiti volju Ukrajinaca za otporom, ali i volju prijatelja Ukrajine u inostranstvu da nastave pružati podršku“, izjavio je Kuleba.

Kao jedan od najtežih mogućih scenarija naveo je kolaps sistema neophodnih za funkcionisanje velikih gradova. To bi, prema njegovim riječima, moglo uključivati prekide u snabdijevanju električnom energijom i vodom, kao i prestanak rada kanalizacijskih sistema.

Kuleba smatra da bi predstojeća zima mogla biti teža nego prethodna jer su se, kako tvrdi, promijenili i ciljevi ruskih napada. Dok je Rusija ranije prvenstveno gađala energetsku infrastrukturu kako bi izazvala nestanke struje, sada su na meti i skladišta lijekova i hrane.

„Oni ne žele samo postići da u Ukrajini nestane struje. Žele paralizirati zemlju“, rekao je bivši ministar.

Ipak, Kuleba smatra da bi Ukrajina mogla izdržati i narednu zimu, iako očekuje da će cijena toga biti znatno veća nego ranije.

„Vjerujem da je Ukrajina prevelika, previše pokretna i prilagodljiva. Zato mislim da ćemo preživjeti ovu zimu. Ali cijena za to bit će mnogo veća nego prošle godine“, poručio je.

Kuleba ne vjeruje da će Putin promijeniti pristup i pristati na završetak rata. Zbog toga smatra da bi se Ukrajina i evropske zemlje trebale pripremiti za dugotrajan sukob.

„Pravo pitanje koje bismo trebali postaviti u Kijevu i drugim evropskim prijestolnicama jeste: Šta možemo i šta trebamo učiniti kako bismo nadživjeli Putina?“, izjavio je.

Svoj stav obrazložio je, između ostalog, činjenicom da su, prema njegovim riječima, političke snage u Rusiji koje se zalažu za mir marginalizirane, dok Moskva povećava vojnu potrošnju, a rat i dalje ima podršku dijela ruskog stanovništva.

„Koliko god mi je to teško priznati, mislim da se svi moramo suočiti sa stvarnošću i prihvatiti da Putin ne traži ni rješenje ni prekid rata. I neće doći trenutak kada će to početi tražiti“, rekao je Kuleba.

Dodao je da je svjestan da takva poruka teško pada njemačkoj javnosti, ali je poručio da su posljedice rata za Ukrajince još teže.

Bivši šef ukrajinske diplomatije upozorio je i na, kako je opisao, sve izraženiju antievropsku retoriku u Rusiji. Smatra da bi ona mogla biti dio priprema za širi sukob s evropskim zemljama.

„Možete me smatrati traumatiziranim, pristrasnim Ukrajincem koji želi uvući Nijemce u svoj rat protiv Rusije. Ali mi vas uopće ne moramo uvlačiti. Putin će vas uvući u rat“, poručio je Kuleba,pišu Vijesti

Prema njegovom mišljenju, evropski političari pogrešno procjenjuju ruskog predsjednika kada očekuju da je s njim moguće postići dogovor koji bi objema stranama donio korist.

Kuleba je objasnio da se evropska politička kultura uglavnom zasniva na kompromisu i mogućnosti da obje strane ostvare određene koristi, dok, kako tvrdi, Putin na međunarodne odnose gleda kroz prizmu pobjednika i poraženog.

„Za njega rješenje od kojeg obje strane imaju koristi nije najbolja opcija. Za njega svijet funkcioniše po principu pobjede i poraza. Jedan mora pobijediti, a drugi izgubiti“, zaključio je bivši ukrajinski ministar.

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