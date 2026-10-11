Transport na koljenima: Troškovi uduplani, država ništa ne poduzima

Iako prevoznici u Bosni i Hercegovini već četiri godine upozoravaju na probleme i traže konkretne mjere, značajniji pomaci i dalje izostaju.

Posljedice se, osim na poslovanje transportnih firmi, odražavaju i na konkurentnost domaće privrede, položaj profesionalnih vozača i sve izraženiji trend preseljenja poslovanja u susjedne zemlje.

Zahtjevi nisu realizovani

Velibor Peulić iz Konzorcija “Logistika BiH” rekao je za Radio-televiziju Republike Srpske (RTRS) da prevoznici godinama upućuju inicijative i razgovaraju s nadležnim institucijama, ali da njihovi zahtjevi još nisu realizovani.

“Protekle četiri godine mi se iseljavamo. Nijedan od zahtjeva koje smo upućivali nije realizovan”, upozorio je Peulić,pišuVijesti

Ističe da su domaće kompanije do sada nastojale održati poslovanje uprkos rastućim troškovima, ali da su posljedice takvog stanja sve vidljivije i na tržištu transportnih usluga.

Prema njegovim riječima, cijena prevoza koja je prije godinu dana iznosila 1.000 eura danas dostiže 2.000 eura, što se posredno odražava i na građane.

“Sada smo u poziciji da poremećaje ublažavamo zalihama. Narudžbe ne možemo isporučivati na vrijeme. Sve je to posljedica administracije”, rekao je Peulić.

Najavio je da će naredne sedmice biti predstavljena platforma namijenjena političkim akterima u Bosni i Hercegovini, s ciljem pokretanja konkretnih aktivnosti za rješavanje problema u transportnom sektoru.

Peulić smatra da nadležno ministarstvo na državnom nivou nije učinilo dovoljno kako bi odgovorilo na zahtjeve prevoznika, dok predložene mjere, kako navodi, još nisu došle na red.

Dramatično upozorenje

Upozorio je i na odlazak transportnih kapaciteta iz Bosne i Hercegovine, navodeći da dio kompanija poslovanje premješta u Sloveniju, Hrvatsku i druge zemlje regije.

Umjesto planiranog investicijskog ciklusa vrijednog dvije milijarde eura, transportni sektor, prema njegovim riječima, suočava se s preseljenjem poslovanja i kapaciteta iz Bosne i Hercegovine.

Peulić tvrdi da su uslovi poslovanja u drugim zemljama regije znatno povoljniji, zbog čega domaće kompanije sve teže zadržavaju konkurentnost.

Konzorcij “Logistika BiH” očekuje da će predstavljanjem svoje platforme političkim predstavnicima otvoriti prostor za konkretnije rješavanje problema i smanjenje administrativnih prepreka koje opterećuju transportne kompanije.

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