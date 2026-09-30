Iran žestoko reagirao na Netanjahuov dolazak u Abu Dhabi: “Izuzetno opasno i destabilizirajuće”

Ministarstvo vanjskih poslova Irana oštro je osudilo posjetu izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) Abu Dhabiju i njegov susret s predsjednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) Mohamedom bin Zajedom al Nahjanom (Mohamed bin Zayed al Nahyan), ocijenivši ga “izuzetno opasnim i destabilizirajućim” za regionalnu sigurnost.Iranska diplomatija upozorila je da bi ovaj potez mogao imati teške posljedice u trenutku kada se Bliski istok nalazi u jednom od najosjetljivijih i najdelikatnijih perioda u svojoj historiji, uslijed vojnih agresija izraelskog režima na Iran te intenziviranja okupacije i sukoba u Palestini i Libanu.

U saopćenju ministarstva, na čijem je čelu Abas Aragči (Abbas Araqchi), ističe se da je prisustvo “zločinca čije su ruke uprljane krvlju stotina hiljada nevinih ljudi i kojeg procesuiraju međunarodni sudovi” izuzetno alarmantno.

Teheran je pozvao sve zemlje u regiji na oprez zbog posljedica ovakvih poteza koji direktno ugrožavaju mir i kolektivnu sigurnost.

Također, iz Irana je naglašeno da je regionalna sigurnost “kolektivno i nedjeljivo pitanje”, uz upozorenje da svaka mjera koja olakšava ulazak destabilizirajućih aktera šteti svim zemljama u regiji i vodi ka podjelama te dodatnom jačanju nestabilnosti.

Izraelski režim

Teheran je izrazio očekivanje da se vlade u regiji suzdrže od stvaranja uslova za prisustvo izraelskog režima i da ne dozvole da njihove teritorije postanu platforma za destabilizirajuće akcije protiv drugih zemalja.

Iranska reakcija uslijedila je nakon što su vlasti UAE-a i Izraela potvrdile da je Netanjahu otputovao u Abu Dhabi na sastanak s Al Nahjanom.

Zvanični izvori nisu precizirali da li je posjeta povezana s navodnim upozorenjem koje su UAE uputili Izraelu uoči napada 7. oktobra 2023. godine.

Nakon zvanične potvrde putovanja, Izrael je demantirao pisanje američke agencije AP, koja je izvijestila da je Netanjahu od lidera UAE-a tražio da javno negira kako je upozorio izraelskog premijera prije napada gazanskih milicija,piše Avaz

“Lažne vijesti”

Izraelska strana te tvrdnje označila je kao “lažne vijesti”.

Međutim, izvori bliski šefu izraelske vlade izjavili su za list Haaretz da je Netanjahu od Al Nahjana zaista tražio da demantira informacije prema kojima ga je UAE upozorio na mogućnost napada Hamasa prije 7. oktobra.

Zbog objavljivanja ovih tvrdnji, Netanjahu je podnio tužbu za klevetu protiv nekoliko medijskih kuća, uključujući list Haaretz, Kanal 12 i portal Yedioth Ahronoth, kao i protiv novinara Šlomija Eldara (Shlomi Eldar), Urija Misgava (Uri Misgav), Nadava Ejala (Nadav Eyal), Baraka Ravida (Barak Ravid) i Atile Somfalvija (Attila Somfalvi).

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