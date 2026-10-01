Džeko: Teško je, neki pritisak u grudima

Planiran je špalir i počasni krug, planirano je i da se bacaju plišane igračke sa tribina ispod kojih bude prolazio, a iz Saveza poručuju “biće još elemenata iznenađenja”.

Uoči sutrašnje utakmice, Džeko se obratio na press konferenciji, po posljednji put.

“Teška utakmica za mene personalno. Utakmica će biti emotivna. Igranje za nacionalni tim mi znači sve, to je san svakog dječaka koji počne igrati fudbal, bio je i moj. To je najbolja stvar koja mi se dogodila u karijeri”, rekao je Džeko i dodao,pišu Vijesti

“Kako se sve približava, sve sam emotivniji. Neki pritisak u grudima. Ono, neki dječački osjećaj, kao kad prvi put treba da igraš utakmicu”.

Rekao je da će nova generacija igrača sigurno nastaviti njegovim stopama.”Prije utakmice i poslije utakmice, biće teško sakriti emocije, a tokom utakmice nema razmišljanja o bilo čemu osim rezultatu. Jer, to je bitna utakmica”, rekao je Džeko.

Na pitanje je li kasno da promijeni odluku, Džeko je rekao “ovo je taman”.

“Dva Svjetska prvenstva su krune i nešto najljepše što se desilo, ne samo za mene, nego za Bosnu i Hercegovinu. Najdražih golova bilo je dosta, uvijek ima taj prvi, ima taj zadnji. Dosta bitnih, zadnji protiv Velsa ima najveću snagu i najveću emociju”, rekao je Džeko.

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