Nakon potjernice za suprugom oglasio se Mustafa Sandal, bivši muž Emine Jahović: “Moj obraz je čist”

Turski pjevač Mustafa Sandal oglasio se tokom koncerta u Ankari nakon što su njegova supruga Melis Sutsurup i njen otac Cihan Sutsurup nalaze pod istragom koja se odnosi na transakcije na tržištu kapitala.

Istraga u Istanbulu

Sandal je pred publikom odbacio navode da je bio uključen u trgovanje investicionim fondovima, ističući da je muzika već 33 godine njegov jedini izvor prihoda.

– Ni na koji način nisam kupovao niti prodavao fondove niti sam bio uključen u bilo kakav fond. To vam govorim gledajući vas u oči – kazao je Sandal, prenosi Habertürk.

Dodao je da mu je muzika jedini izvor prihoda te da nema druge poslovne djelatnosti.

– Već 33 godine moj jedini izvor prihoda, zahvaljujući vašoj podršci, jeste muzika. Nemam drugi izvor prihoda – poručio je.

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Sandal se i ranije oglašavao nakon što su se u turskim medijima pojavile informacije o istrazi. Tada je naveo da s Melis, osim bračne veze, nema nikakvu materijalnu povezanost.

– Melis i ja, osim što smo supružnici, nikada nismo imali zajednički posao u materijalnom smislu. Već 32 godine sam u muzičkoj industriji i nemam drugi posao, djelatnost ni prihod – poručio je ranije.

Sandal odbacuje navode

Podsjetimo, protiv Melis Sütşurup i njenog oca Cihana Sütşurupa izdat je nalog za hapšenje u okviru istrage o transakcijama na tržištu kapitala. Prema navodima turskih medija, Melis je između 1. jula i 16. septembra navodno povukla 11,126 milijardi turskih lira iz fondova, što ona i njen advokat negiraju,piše Avaz

Fondovi pod istragom

Melis je otputovala u Dubai i nije se vraćala u Tursku, a njen advokat tvrdi da je u Dubaiju isključivo zbog školovanja djeteta i da su transakcije prema inostranstvu bile redovne rate za kupovinu nekretnine, a ne pranje novca.

Podsjetimo, Mustafa Sandal i Melis Sutsurup u braku su od 2022. godine. Prije toga bio je u braku s pjevačicom Eminom Jahović, s kojom ima dva sina.

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