Odlučan potez predsjednika: Brazil ukinuo kladionice

Odluka podrazumijeva zabranu ponude, posredovanja i oglašavanja klađenja. Mjera je stupila na snagu odmah, ali će za njen ostanak na snazi biti potrebno odobrenje Kongresa u roku od 120 dana.

Novim pravilima zabranjena su i nova uplaćivanja na račune kladioničarskih platformi. Korisnici imaju do 5. oktobra da povuku novac koji se nalazi na njihovim računima, nakon čega će početi proces gašenja platformi.

Lulina vlada pripremila je i prijedlog zakona kojim bi se uvela krivična odgovornost za određena djela povezana s klađenjem putem interneta, uključujući promociju klađenja i korištenje ličnih podataka za privlačenje korisnika.

Lula je odluku opisao kao “čvrstu, drastičnu i neophodnu mjeru”, navodeći da je cilj zaštititi porodice koje zbog klađenja ulaze u dugove,pišu Vijesti

“Donio sam odluku da preduzmem čvrstu, drastičnu i neophodnu mjeru. To je poput raka, uklonite tumor ili će nas tumor ubiti”, rekao je Lula.

Brazilski predsjednik je i ranije ove sedmice, tokom obraćanja na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, kritikovao industriju klađenja. Tada je optužio kladioničarski sektor da ovisnost pretvara u profit i da uništava porodice.

Prema zvaničnim informacijama brazilske vlade, zabrana se odnosi na takozvane bets, odnosno klađenje s fiksnim kvotama, dok ostale zakonom dozvoljene lutrijske igre nisu obuhvaćene ovom mjerom.

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