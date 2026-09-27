Njemačka planira prepoloviti kvotu za radnike iz BiH

Kvota bi sa sadašnjih 50.000 mogla biti smanjena na 25.000 viza godišnje.

Ista najava pojavila se i prošle godine nakon potpisivanja koalicionog sporazuma između CDU/CSU i SPD-a.

Prema trenutno važećim pravilima, građani Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije mogu raditi u Njemačkoj ako imaju ugovor o radu.

U okviru reformskog paketa od 34 tačke, CDU/CSU i SPD planiraju prepoloviti broj viza od početka 2027. godine.

Takvoj odluci protivi se Centralni savez njemačkog građevinarstva (ZDB), koji upozorava da bi to moglo ugroziti radna mjesta i realizaciju brojnih infrastrukturnih projekata.

“Ovo bi bio težak udarac za građevinsku industriju. Blizu 30 posto viza odlazi u građevinski sektor. Nijedna druga grana industrije ne koristi ovu regulativu u tolikoj mjeri”, saopštio je ZDB.

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Prema Saveznoj agenciji za zapošljavanje (BA), Pravilo za Zapadni Balkan odnosi se na sve vrste zaposlenja, uključujući i poslove za koje nisu potrebne kvalifikacije. Izuzetak su regulisane profesije, poput ljekara, gdje je prethodno potrebno priznati kvalifikaciju.

“Svaki sedmi građevinski radnik ima strani pasoš. Za građevinsku industriju, ova regulativa je najuspješniji model za regrutovanje radnika i stručnjaka iz trećih zemalja. Snažno upozoravamo na posljedice prepolovljavanja kvote. Građevinska industrija bi do kraja godine mogla izgubiti 8.000 radnika”, rekao je Felix Pakleppa, generalni direktor ZDB-a.

Interes za vize za Zapadni Balkan je veliki. Kvota za 2025. godinu popunjena je već krajem novembra, nakon čega su nove aplikacije morale biti odbijene.

Prema podacima koje navodi ZDB, Savezna agencija za zapošljavanje prošle godine izdala je čak 105.000 odobrenja. Razlog je to što zbog dugog čekanja u viznim odjelima svako odobrenje ne znači automatski i ulazak u Njemačku,pišu Vijesti

ZDB traži da kvota ostane 50.000

“Ova regulativa funkcioniše tačno onako kako kreatori politika zamišljaju legalnu migraciju. Svako ko dođe mora imati ugovor o radu”, rekao je Pakleppa.

Prema podacima Instituta za istraživanje tržišta rada i zanimanja (IAB), 98 posto imigranata je zaposleno. Oko 58 posto njih radi kao stručna radna snaga, specijalisti ili eksperti, iako to nije uslov za korištenje ovog pravila.

“Pravilo za Zapadni Balkan predstavlja useljavanje radi posla, a ne radi socijalne pomoći. Sami CDU/CSU i SPD su ga uveli 2016. godine. Ne bi trebali sada uništavati vlastiti uspješan model”, naglasio je Pakleppa.

Građevinska industrija poziva saveznu vladu da zadrži godišnju kvotu od najmanje 50.000 viza, digitalizuje i ubrza vizne procedure te razmotri proširenje programa na druge zemlje porijekla.

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