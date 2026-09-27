Ukrajina pokreće “Vojsku robota”: Dio rata prepušten mašinama

Projekt je predstavio na konferenciji IT Arena 2026. u Lavovu.

Fedorov smatra da je sljedeći veliki tehnološki korak nakon masovne upotrebe dronova širenje robotike na kopnene operacije. Roboti bi, prema njegovom planu, trebali evakuirati ranjene, dopremati municiju, postavljati i uklanjati mine, izviđati, braniti položaje i napadati ciljeve.Godine 2022. pokrenuli smo Vojsku dronova. Danas dronovi učestvuju u više od 90 posto potvrđenih udara na neprijateljske ciljeve. Sada nam treba sljedeći tehnološki iskorak – robotizacija rata“, rekao je Fedorov.

U planu i humanoidni roboti

„Vojska robota“ neće biti jedna kompanija, već ekosistem odbrambenih tehnoloških firmi, inženjera i istraživačkih timova. Plan je ulagati u startupe, razvijati nove projekte, testirati ih zajedno s vojskom i brzo povećavati proizvodnju sistema koji se pokažu korisnim na ratištu.

Fedorov posebno računa na humanoidne robote koji bi mogli obavljati jednostavne, ali opasne zadatke u blizini linije fronta – od punjenja mitraljeza i zamjene baterija do postavljanja senzora.

Prema predstavljenom planu, cilj je da u prvih šest mjeseci humanoidni robot izvede smrtonosni napad na ruskog vojnika, a da u roku od godinu dana bude izvedena prva zajednička operacija robota i dronova povezanih algoritmima.

Projekt je otvoren za ukrajinske i strane kompanije, inženjere i stručnjake za robotiku, a traži se i tehnološki direktor.

Ukrajina već koristi kopnene robote

Projekt ne počinje od nule. Ukrajinska vojska već koristi kopnene bespilotne sisteme za logistiku, evakuaciju ranjenih i borbene zadatke.

Prema podacima ukrajinskog Ministarstva odbrane, kopneni robotski sistemi samo su u januaru ove godine izveli više od 7.000 borbenih i logističkih misija. Najviše su korišteni za snabdijevanje položaja, dostavu municije i evakuaciju ranjenih iz područja u koja bi slanje vojnika bilo posebno rizično.

Ministarstvo je u junu saopćilo da je od početka 2026. odobrilo za upotrebu 50 novih modela kopnenih robotskih sistema, nakon 60 modela odobrenih tokom cijele 2025. godine.

Dio tih platformi već je naoružan mitraljezima ili bacačima granata, a cilj je što više zadataka koje trenutno obavljaju vojnici prebaciti na daljinski upravljane sisteme,pišu Vijesti

Rat kao tehnološki laboratorij

Fedorov je ranije bio jedan od ključnih ljudi iza ukrajinskog programa „Army of Drones“, pokrenutog nakon početka ruske invazije. Program je prerastao u veliki sistem nabavke, testiranja i proizvodnje bespilotnih letjelica.

Rat u Ukrajini u međuvremenu je postao svojevrsni laboratorij za ubrzani razvoj bespilotnih sistema. I Ukrajina i Rusija koriste veliki broj zračnih i kopnenih dronova za izviđanje, napade, logistiku, evakuaciju i miniranje, dok obje strane pokušavaju što brže prilagoditi tehnologiju novim protivničkim mjerama.

Fedorov smatra da Ukrajina mora pokretati nove tehnološke cikluse prije nego što Rusija uspije kopirati postojeća rješenja i počne ih proizvoditi u velikim količinama.

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