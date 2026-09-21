Pucnjava ispred sinagoge u Kanadi: Policajac ranjen tokom okupljanja vjernika

Policajac je sinoć ranjen iz vatrenog oružja ispred sinagoge u Bellevilleu, gradu u kanadskoj pokrajini Ontario. Pucnjava se dogodila dok su se članovi jevrejske zajednice okupljali kako bi obilježili Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, piše CNN.Policijska služba Bellevillea saopćila je da je njihov policajac oko 19:10 sati „naišao na jednu osobu“ u blizini sinagoge. Belleville se nalazi oko 185 kilometara sjeveroistočno od Toronta.

„Policajac i ta osoba zadobili su povrede te su prevezeni u bolnicu“, navodi se u saopćenju.Vlasti zasad nisu objavile detalje o tome kako je došlo do pucnjave, zbog čega se policajac nalazio na toj lokaciji niti kakvo je njegovo stanje. Iz policije su poručili da nema daljnje opasnosti za javnost,pišu Vijesti

Premijer Ontarija Doug Ford potvrdio je da se incident dogodio dok su se vjernici okupljali u sinagogi Sons of Jacob.

„Dugujemo ogromnu zahvalnost ovom hrabrom policajcu i svim pripadnicima hitnih službi koji su brzom reakcijom zaštitili zajednicu“, naveo je Ford.

„Moje misli su sa jevrejskom zajednicom u Bellevilleu i širom Ontarija. Oni imaju puno pravo da se okupljaju i mole sigurno i bez straha“, dodao je.

Nakon pucnjave, regionalna policija Yorka, koja pokriva područja sjeverno od Toronta, najavila je pojačane policijske patrole. Također će biti osigurano vidljivije prisustvo policajaca na mjestima gdje se građani okupljaju radi molitve.

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