Kako ističu iz ovog udruženja, zimski smog koji svake godine prekriva brojne gradove u BiH ponovo skreće pažnju na ozbiljnost ovog problema.

Ipak, cilj predstojećeg okupljanja nije samo razgovor o aktuelnom zagađenju, već i predstavljanje analize javnih politika i mjera koje su nadležne institucije provodile tokom proteklih desetak godina.

Iz Eko akcije navode da intenzivno prate ovu oblast te da žele medijima i građanima predstaviti razmjere problema, ali i moguće načine njegovog rješavanja.

„Namjera je dati medijima i stanovništvu uvid u razmjere problema i moguće puteve izlaska iz pozicije u koju nas je doveo dugogodišnji privid rada na rješavanju problema“, navedeno je u saopćenju.

Prema podacima i procjenama međunarodnih organizacija na koje se pozivaju iz Eko akcije, zbog bolesti povezanih sa zagađenjem zraka u Bosni i Hercegovini godišnje umire između 3.300 i 5.500 ljudi,pišu Vijesti

Iz ovog udruženja upozoravaju da je gotovo svaka šesta smrt u BiH povezana sa zagađenim zrakom, zbog čega ovaj problem predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju.

Na javnom skupu učestvovat će prof. dr. Vesna Pašić-Hercegovac, Edina Dogdibegović iz inicijative „Za čist zrak“ iz Kaknja, Enis Krečinić iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Samir Lemeš iz Eko foruma Zenica, dr. Harun Drljević i Boris Britvar.

Najnoviju publikaciju udruženja predstavit će Anes Podić.

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