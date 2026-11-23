Temperature zraka izmjerene u 7.00 sati: Bjelašnica -6; Ivan-sedlo 0; Bugojno, Drvar, Jajce i Sokolac 2; Banja Luka, Bihać, Gradačac, Livno, Sarajevo i Tuzla 3; Bijeljina, Doboj i Sanski Most 4; Srebrenica i Zenica 5; Mostar i Trebinje 11 i Neum 13 stepeni.

Danas prijepodne oblačno u nizinama sa kišom, a u višim područjima sa snijegom ili susnježicom. U drugoj polovini dana prestanak padavina i djelomično smanjenje oblačnosti. Vjetar prijepodne umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U poslijepodnevnim satima vjetar će oslabiti. Temperatura zraka većinom između 2 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni,pišu Vijesti

U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom prijepodne. Temperatura zraka oko 3 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Facebook komentari