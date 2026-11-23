Sanela će 2026. godinu pamtiti po teškoj dijagnozi koju je dobila u augustu. Dijagnosticiran joj je trostruko negativni karcinom dojke, zloćudni tumor visokog stepena agresivnosti.

Ljekari su joj preporučili kombinaciju hemoterapije i imunoterapije, s ciljem da se tumor smanji prije operativnog zahvata. Međutim, troškove imunoterapije Sanela mora snositi sama,pišu Vijesti

Za njeno liječenje potrebno je prikupiti 54.456 KM, a ovaj apel pokrećemo kako bismo joj pomogli da osigura neophodnu terapiju.

Sanela živi sa suprugom Kenanom i sinom Daninom. Želi nastaviti život s njima, dijeliti svakodnevne trenutke i radovati se onome što tek dolazi. Za to joj je potrebno liječenje koje ne bi smjelo biti nedostižno zbog nedostatka novca.

Osim pozivom na broj 17205, donacije za njene terapije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-sanelinu-borbu-s-rakom-dojke i bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.

RAČUNI ZA UPLATE

PayPal: paypal1@pomozi.ba

Za uplate iz BiH:

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d

141-306-53201196-79

NLB Banka d.d

132-260-20223371-17

ZiraatBank BH dd Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha: Sanela Horo

Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:

ERSTE BANK

IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100

BIC: GIBAATWWXXX

1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich

Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not

Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.

Verwendungszweck: Sanela Horo

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:

ING

SWIFT: INGBNL2A

BAN: NL63INGB0675431905

St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Sanela Horo

Za uplate iz Turske:

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

İstanbul, Türkiye

Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Sanela Horo

Za uplate iz Švicarske u CHF:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1

BIC: RAIFCH22XXX

Za uplate u EUR:

Bank: Raiffeisen

IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9

BIC: RAIFCH22XXX

Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)

Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland

Verwendungszweck: Sanela Horo

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