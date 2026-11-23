Sanela će 2026. godinu pamtiti po teškoj dijagnozi koju je dobila u augustu. Dijagnosticiran joj je trostruko negativni karcinom dojke, zloćudni tumor visokog stepena agresivnosti.
Ljekari su joj preporučili kombinaciju hemoterapije i imunoterapije, s ciljem da se tumor smanji prije operativnog zahvata. Međutim, troškove imunoterapije Sanela mora snositi sama,pišu Vijesti
Za njeno liječenje potrebno je prikupiti 54.456 KM, a ovaj apel pokrećemo kako bismo joj pomogli da osigura neophodnu terapiju.
Sanela živi sa suprugom Kenanom i sinom Daninom. Želi nastaviti život s njima, dijeliti svakodnevne trenutke i radovati se onome što tek dolazi. Za to joj je potrebno liječenje koje ne bi smjelo biti nedostižno zbog nedostatka novca.
Osim pozivom na broj 17205, donacije za njene terapije su moguće i putem linka https://pomoziba.org/bs/za-sanelinu-borbu-s-rakom-dojke i bankovnih računa Pomozi.ba organizacije.
RAČUNI ZA UPLATE
PayPal: paypal1@pomozi.ba
Za uplate iz BiH:
UniCredit Bank
338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d
141-306-53201196-79
NLB Banka d.d
132-260-20223371-17
ZiraatBank BH dd Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje “Pomozi.ba”, Dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha: Sanela Horo
Za uplate na račun Pomozi.ba u Austriji:
ERSTE BANK
IBAN: AT35 2011 1853 5787 3100
BIC: GIBAATWWXXX
1200 Wien, Dresdner Straße 47/3. OG, Oestereich
Name: POMOZI.BA – ÖSTERREICH – Hilfe für Menschen in Not
Napomena: Obavezno unijeti puni naziv organizacije – u suprotnom uplata neće biti uspješno izvršena.
Verwendungszweck: Sanela Horo
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope:
ING
SWIFT: INGBNL2A
BAN: NL63INGB0675431905
St. Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Sanela Horo
Za uplate iz Turske:
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBAN:TR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
İstanbul, Türkiye
Derneğin Adı: Bosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Sanela Horo
Za uplate iz Švicarske u CHF:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH02 8080 8002 0880 7241 1
BIC: RAIFCH22XXX
Za uplate u EUR:
Bank: Raiffeisen
IBAN: CH84 8080 8004 4170 6052 9
BIC: RAIFCH22XXX
Name: HUMANITY INTERNATIONAL FOUNDATION SWITZERLAND (HIFS)
Adresse: Ruopigenplatz 2, 6015 Luzern, Switzerland
Verwendungszweck: Sanela Horo