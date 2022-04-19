Dan državnosti Bosne i Hercegovine obilježava se u srijedu, 25. novembra, a taj dan bit će neradni na području Federacije BiH. Prema Zakonu o proglašenju 25. novembra Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine, na taj dan ne rade državni organi, preduzeća i druga pravna lica na koja se primjenjuju propisi o praznicima.

Općinske i gradske službe, škole i druge javne ustanove u srijedu neće raditi po redovnom rasporedu. Neradni dan odnosi se i na privatna preduzeća obuhvaćena propisima o praznicima. Službe i djelatnosti koje moraju osigurati neprekidan rad organizuju ga prema posebnim propisima i rasporedima.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike ranije je pojasnilo da se Dan državnosti obilježava isključivo 25. novembra. Praznik se ne prenosi, pa se u četvrtak radi po redovnom rasporedu,piše Avaz

U Republici Srpskoj i Brčko distriktu 25. novembar nije propisan kao opći neradni dan. U RS je neradni dan 21. novembar, kada se obilježava Dan uspostavljanja Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH. U Brčko distriktu nijedan od ta dva datuma nije utvrđen kao opći neradni dan.

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