Koliko košta novogodišnje noćenje u Banjaluci?

Prema podacima sa Bookinga, platforme za rezervaciju smještaja, cijene u gradu na Vrbasu variraju zavisno od lokacije, ali i opremljenosti stana, ukoliko je riječ o apartmanima. Takođe, razlikuju se i cijene hotela.

Noć za dvije osobe 31. decembra može se rezervisati po cijeni od 300 KM, ali van centra grada, pa sve do 1.200 KM.

Ono što je sigurno jeste da će cijene dodatno rasti u narednim danima, a posebno u decembru.

Šta u Banjaluci očekuju od novogodišnjih praznika?

Milica Radović, portparolka Turističke organizacije Banjaluka, u razgovoru za “Nezavisne novine” ističe da su njihova očekivanja odlična i već sada bilježe veliko interesovanje za novogodišnje praznike u Banjaluci.

“Najave dolazaka pristižu prvenstveno iz regiona – Srbije, Hrvatske i Slovenije, kao i od dijaspore. Uz atraktivan program na otvorenom i bogatu ugostiteljsku ponudu, očekujemo da će grad biti ispunjen do posljednjeg mjesta, a mi ćemo se potruditi da Banjaluka bude epicentar najbolje praznične atmosfere”, istakla je ona za “Nezavisne novine”.

Inače, Banjalučane i sve one koji dođu u grad na Vrbasu u novogodišnjoj noći zabavljaće Neda Ukraden. Sem toga, već od 1. decembra počinje i “Banjalučka zima”, kao i “Zimzobal”.

Koliko košta smještaj u Sarajevu i ko nastupa za doček?

Barem trenutno, nešto niže cijene su u Sarajevu, gdje se za najluđu noć u godini smještaj za dvije osobe može rezervisati od 400 do više od 800 KM.

Naravno, i u Sarajevu, na cijenu utiče lokacija smještaja, kao i vrsta, pa se razlikuju cijene stanova i hotela.

Kada je riječ o Sarajevu, u ovom gradu će koncerti biti organizovani tokom više dana.

Prvog dana koncertne zabave, koji je zakazan za 28. decembar, u Sarajevu će pjevati Tijana Dapčević, dok će tokom naredne dvije noći pjevati “Valentino” i Neno Belan.

U najluđoj noći, odnosno 31. decembra, pjevaće “Zabranjeno pušenje”, “Bombaj štampa”, “Helem Nejse” i Samir Kadirić,pišu Nezavisne

Dan poslije, odnosno 1. januara, Sarajlije i turiste će zabavljati “Divlje jagode”, a dan kasnije Toni Cetinski.

Kakve su cijene smještaja u Mostaru i Trebinju?

Još su vrlo niske cijene i u Trebinju, i Mostaru, gdje se noćenje 31. decembra može pronaći po cijeni od 180 do 500 KM.

Sve turiste, ali i Mostarce u novo ljeto uvešće Željko Samardžić, dok će dan kasnije, odnosno 1. januara, u ovom gradu zapjevati Petar Grašo.

Kada je riječ o Trebinju, još nije poznato ko će pjevati za Novu godinu u ovom gradu.

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