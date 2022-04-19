Temperature zraka izmjerene u 13:00 sati (°C): Bjelašnica 0; Ivan Sedlo 6; Prijedor i Sanski Most 8; Banja Luka i Zenica 9; Jajce i Livno 10; Bijeljina i Mostar 11; Bihać, Bugojno i Sarajevo 12; Doboj, Gradačac i Srebrenica 14; Trebinje i Tuzla 15; Neum 16°C.

U ponedjeljak 23.11.2026. prije podne oblačno sa padavinama. U Bosni susnježca i snijeg, u nizinama će padati i kiša. U Hercegovini kiša, na planinama snijeg. U drugoj polovini dana prestanak padavina i djelomično smanjenje oblačnosti. Vjetrovito prije podne. U ranim jutarnjim satima vjetar sa juga mijenja smjer na umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. U drugoj polovini dana vjetar će oslabiti. Temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu od 9 do 14°C,pišu Vijesti

U Sarajevu pretežno oblačno sa kišom prije podne. Temperatura zraka između 3 i 5°C.

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