Ministar obrazovanja Južne Koreje Čoi Kjo-džin (72) podnio je u nedjelju ostavku, preuzimajući odgovornost za konfuziju koju su izazvale hitno uvedene mjere protiv varanja uz pomoć umjetne inteligencije tokom državnog prijemnog ispita za fakultete.

Predsjednik Li Dže Mjung prihvatio je njegovu ostavku u roku od sat vremena i naredio sveobuhvatnu reviziju organizacije državnih ispita, kao i zakona koji ih uređuju, piše Reuters.

Stroge kontrole na ispitu

Tokom osmosatnog ispita, poznatog kao Suneung, koji je održan prošle sedmice, vlasti su uvele niz rigoroznih mjera kako bi spriječile varanje.

Ograničen je pristup Wi-Fi mrežama, a nadležni su pregledali naočale i dugmad na odjeći kandidata tražeći skrivene elektronske uređaje. Osim toga, širom zemlje slana su upozorenja na mobilne telefone kako bi se otkrili eventualno sakriveni uređaji.

Mjere su uvedene nakon što je sedmicu ranije kandidat s najboljim rezultatom na državnom ispitu za porezne savjetnike priznao da je varao koristeći mini-kameru, mobilni telefon i alate umjetne inteligencije,piše Avaz

Ministar na udaru kritika

Čoi se suočio s kritikama i ranije ovog mjeseca, kada su ga na sjednici skupštinskog odbora za obrazovanje pitali mogu li vlasti otkriti sve slučajeve varanja uz pomoć umjetne inteligencije.

Tada je odgovorio da ne vjeruje da je to moguće, a u svom odgovoru aludirao je i na vlastite godine.

Na funkciji ministra obrazovanja bio je od septembra 2025. godine.

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