Huti raketirali gradove u Saudijskoj Arabiji, više od 70 povrijeđenih

Najmanje 73 osobe povrijeđene su u nizu sinhronizovanih napada koje su jemenski pobunjenici Huti, pokret blizak Iranu, izveli na više gradova u Saudijskoj Arabiji, saopćila je u ponedjeljak koalicija predvođena Saudijskom Arabijom koja vojno intervenira u Jemenu. Meta ovih razornih udara bile su ključne civilne i ekonomske lokacije širom Kraljevstva.Prema službenim izvještajima vojnog saveza, eksplozije i udari zabilježeni su u Abhi, Khamis Mushaitu, Najranu i Jazanu. Tom prilikom nastala je velika materijalna šteta na civilnoj infrastrukturi, a povrijeđeni su i nedužni građani,piše Avaz

Iz regionalne koalicije najoštrije su osudili ove poteze, okarakterizirajući ih kao teško kršenje međunarodnih pravila i konvencija o zaštiti civila.Iz regionalne koalicije najoštrije su osudili ove poteze, okarakterizirajući ih kao teško kršenje međunarodnih pravila i konvencija o zaštiti civila.

U zvaničnoj poruci medijima istaknuto je da će vojne snage odgovoriti beskompromisno i žestoko kako bi sačuvale živote stanovništva i energetsku stabilnost regije.

Ovaj opasni talas nasilja ozbiljno dovodi u pitanje krhke pregovore i mirovne inicijative usmjerene na postizanje trajnog primirja u Jemenu, državi koja već dugo preživljava jednu od najstrašnijih humanitarnih katastrofa na planeti.

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