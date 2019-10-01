Dnevni horoskop za 8. septembar 2026.

Ovan

Posao: Ne žurite sa donošenjem odluke jer ćete tek nakon jednog razgovora imati sve informacije koje su vam potrebne. Ljubav: Partner vam priprema prijatno iznenađenje, dok slobodni Ovnovi mogu započeti zanimljivu komunikaciju sa osobom koju već poznaju. Zdravlje: Obratite pažnju na kvalitet sna i pokušajte da usporite tempo.

Bik

Posao: Jedna ideja koju ste ranije odlagali danas bi mogla da dobije konkretnu formu. Ljubav: Moguće je razrješenje nesporazuma koji je neko vrijeme stvarao distancu između vas i partnera. Slobodni Bikovi uživaće u neobaveznom flertu. Zdravlje: Prijaće vam lagana fizička aktivnost.

Blizanci

Posao: Neočekivana promena rasporeda zahtijevaće od vas da se brzo organizujete, ali ćete se odlično snaći. Ljubav: Jedan pogled ili poruka može pokrenuti emocije koje ste pokušavali da ignorišete. Zauzeti Blizanci trebalo bi da budu otvoreniji prema partneru. Zdravlje: Moguća je glavobolja zbog umora i napetosti.

Rak

Posao: Danas možete dobiti pohvalu ili priznanje za trud koji do sada nije bio dovoljno primećen. Ljubav: Ne vraćajte se na stare rasprave – sada je pravi trenutak da napravite korak ka većoj bliskosti. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu i ne preskačite obroke.

Lav

Posao: Pred vama je zadatak koji zahtijeva samopouzdanje, a upravo ćete njime pokazati koliko možete. Ljubav: Privlačnost između vas i jedne osobe postaje sve očiglednija. Zauzeti Lavovi mogu očekivati strastven dan. Zdravlje: Energije imate dovoljno, ali nemojte ignorisati prve znakove iscrpljenosti.

Djevica

Posao: Sitnica koju ste ranije prevideli mogla bi da uspori posao, ali ćete je brzo ispraviti. Ljubav: Partner želi da čuje šta zaista osjećate, a ne ono što mislite da bi trebalo da kažete. Slobodne Djevice mogu biti iznenađene nečijim priznanjem. Zdravlje: Potrebno vam je više vremena za opuštanje.Vaga

Posao: Danas ćete imati priliku da promenite način na koji pristupate jednom važnom zadatku i tako sebi olakšate posao. Ljubav: Očekuje vas prijatan susret ili razgovor koji bi mogao da vrati osmijeh na lice. Slobodne Vage neka ne odbacuju odmah novu osobu. Zdravlje: Više pažnje posvetite leđima i držanju tijela.

Škorpija

Posao: Nečija odluka mogla bi privremeno da poremeti vaše planove, ali ćete ubrzo pronaći alternativno rješenje. Ljubav: Danas nema mjesta za skrivene emocije – ono što dugo prećutkujete moglo bi konačno izaći na videlo. Zdravlje: Izbjegavajte preopterećivanje i napravite pauzu kada osjetite umor.

Strijelac

Posao: Jedan kontakt mogao bi da vam otvori mogućnost za posao ili saradnju kojoj se niste nadali. Ljubav: Slobodni Strijelčevi mogu doživeti susret koji će ih dugo zaokupljati, dok zauzeti uživaju u spontanom izlasku sa partnerom. Zdravlje: Boravak u prirodi pomoći će vam da se oslobodite napetosti.

Jarac

Posao: Danas ćete shvatiti da nema potrebe da sve radite sami i da prihvatanje pomoći može ubrzati ostvarenje cilja. Ljubav: Jedna tema koju ste dugo izbegavali konačno dolazi na dnevni red. Iskren razgovor može mnogo toga da promijeni. Zdravlje: Vodite računa o unosu tečnosti,piše Mondo

Vodolija

Posao: Vaša originalna ideja privući će pažnju osobe koja može da utiče na vaš dalji profesionalni razvoj. Ljubav: Neočekivan susret mogao bi da probudi emocije za koje ste mislili da su prošlost. Zauzete Vodolije očekuje zanimljiv razgovor sa partnerom. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora od ekrana i svakodnevnih obaveza.

Ribe

Posao: Nemojte potcenjivati svoj osjećaj za pravi trenutak – danas ćete intuitivno prepoznati kome treba da vjerujete. Ljubav: Partner će pokazati koliko mu je stalo kroz jedan mali, ali značajan gest. Slobodne Ribe mogu dobiti poruku koja će ih iznenaditi. Zdravlje: Opustite se uz aktivnost koja vam prija i ne preuzimajte tuđe brige.

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