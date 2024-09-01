Hana Hadžiavdagić žestoko o sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića: “Dno dna, sramota koju je teško opisati riječima”

Sahrana pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu izazvala je brojne reakcije javnosti. Među onima koji su se oglasili bila je i influencerica Hana Hadžiavdagić, koja je oštro kritikovala način na koji je Mladić ispraćen.Ratko Mladić danas je sahranjen u Beogradu uz vojnu ceremoniju, dok se ispred crkve i na mjestu sahrane okupio veliki broj njegovih pristalica. Kovčeg je bio prekriven zastavom, a među prisutnima su bili i brojni javni zvaničnici te osobe iz političkog života.

Hadžiavdagić je posebno kritikovala način na koji je sahrana predstavljena javnosti i poručila da je takav događaj, prema njenom mišljenju, predstavljao ozbiljnu sramotu za Srbiju.Bravo za najgoru moguću promociju jedne države pred očima cijelog svijeta! Ratni zločinac Ratko usranko Mladić i sahrana uz najviše počasti u Beogradu?! Dno dna. Sramota koju je teško opisati riječima – navela je Hadžiavdagić.

Pitanje studentima

U svojoj objavi osvrnula se i na studentske proteste i blokade u Srbiji. Postavila je pitanje zbog čega nema reakcija na veličanje pravosnažno osuđenog ratnog zločinca.

– Nego, gdje su sada studenti blokaderi? Gdje su ulice, blokade, protesti i glasna borba za ‘bolje društvo’? Ili je ovo tema zbog koje se ipak ne izlazi na ulicu? Ili je i njima ovakva slika Srbije koja odlazi u svijet sasvim OK? – napisala je.

“Pitanje vrijednosti”

Hadžiavdagić je potom poručila da ono što se dešava oko Mladićeve sahrane, kako smatra, više nije samo pitanje dnevne politike, već i društvenih vrijednosti i odnosa prema ratnim zločinima,piše Avaz

– Postoje trenuci kada šutnja govori glasnije od bilo kakvog protesta. A ovo je jedan od njih. Strašno. Poražavajuće. Civilizacijski sunovrat. Zalupljena vrata prema Evropi i vrijednostima kojima se civilizirani svijet vodi. Možda zauvijek! Ovo više nije pitanje politike. Ovo je pitanje vrijednosti, savjesti i toga na kojoj strani povijesti želiš stajati – zaključila je Hadžiavdagić.

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