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BH Telecom ukinuo signal RTRS-a zbog sahrane zločinca Mladića

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Objavljeno prije 20 minuta

BH Telecom je na svojoj kablovskoj platformi ukinuo signal entitetskog javnog servisa RTRS-, koji od jutros u 6.00 sati emituje specijalni program posvećen sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića.

“Poštovani korisnici, u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, prekidamo distribuciju tokom emitovanja sadržaja o sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona ili običaja ratovanja od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, jer takav sadržaj može izravno ili posredno predstavljati veličanje osuđenih ratnih zločinaca, te narušiti javni interes i osjećanja žrtava”, navodi se u obavijesti na ekranu.

Podsjetimo, i gotovo svi vodeći mediji u Srbiji, uključujući režimske tabloide, javni servis, ali i N1, kroz svoja online izdanja izvještavaju uživo s lica mjesta.

Ono što im je zajedničko jeste način na koji oslovljavaju čovjeka osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida i drugih ratnih zločina.

Za njih je “general“, “nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske“ ili “ratni komandant“,pišu Vijesti


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