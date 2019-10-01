Barbarez pred Ligu nacija: “Sada je pred nama još teži dio posla”

Barbarez je o spisku i predstojećim utakmicama rekao:

“Radujemo se novim izazovima i sa novom energijom i optimizmom ulazimo u Ligu nacija. Nadamo se da nam je historijski nastup na Svjetskom prvenstvu donio dragocjeno iskustvo i da smo se ponovo vratili na svjetsku fudbalsku mapu. Međutim, sada je pred nama još teži dio posla, a to je potvrditi taj nivo. Prilikom sastavljanja spiska suočili smo se sa određenim poteškoćama. Neki igrači su povrijeđeni, pojedini još nisu imali dovoljnu minutažu, dok su neki tek nedavno promijenili klubove. Ipak, mi ćemo učiniti sve da sa ovim kadrom opravdamo očekivanja javnosti, ali i ona koja smo sami postavili pred sebe.“

Sergej Barbarez će press konferenciju povodom okupljanja održati 21. septembra u 11:00 sati u prostorijama NS/FS BiH u Sarajevu,piše Vijesti

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