Sladić najavio kraj vrućina: Spremite topliju odjeću

Sladić je u svojoj opširnoj analizi istakao kako se polako primiče kraj toplotom talasu, koji je našu zemlju zahvatio već neko vrijeme.

Prekid toplih dana Sladić najavljuje za kraj radne sedmice, a predviđa i da ćemo uskoro morati nositi i topliju garderobu.

Također, Sladić je istakao kako ovo ne znači ogroman pad temperatura, već djelimični, te da se nada kako će padavine pomoći u gašenju požara koji divljaju na zapadu BiH.

“Ko planira na godišnji odmor u narednom periodu, treba da zna da će još uvijek biti dana i za kupanje i sunčanje, iako atmosfera neće biti potpuno stabilna. More je i dalje vrlo toplo, a njegove površinske vrijednosti se kreću u rasponu od 26 do 29 °C,pišu VijestiUz niže temperature zraka u odnosu na protekli period, uslovi će biti bolji nego u julu i nauštrb prolaznim pljuskovima, prije svega usljed gotovo neprimjetne temperaturne razlike između zraka i mora.

Pljuskovite padavine potkraj iduće radne sedmice – da. Ublaženje suše – da, ali djelomično. Prekid – ne. Ona se za većinu i dalje nastavlja i morat ćemo vjerovatno još pričekati da je ostavimo iza nas.

Međutim, kiša će itekako dobro doći kao pomoć trenutno opožarenim područja, a nadam se i da stavi tačku na i za ovu godinu.

Hoće li temperature značajnije opasti poslije 10.09? Hoće. U svakom slučaju, bit će prijatnije nego početkom iduće sedmice. Pogotovo ujutro i navečer, kada će trebati deblja garderoba, ali će dnevne i dalje tokom dana biti u granici vrlo toplog dana (tj. maksimalna temperatura zraka ≥25 °C) te za mnoge dovoljno za kratki rukav”, poručio je Sladić.

Facebook komentari