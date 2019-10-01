AfD bi mogao da promijeni Njemačku iz korijena: Deportacije, građanske patrole i zabrane u školama dio velikog plana

Pritvorski centri za deportaciju, obavezan rad za tražioce azila i građanske patrole – Alternativa za Njemačku (AfD) planira velike promjene u Saksoniji-Anhaltu ukoliko bude formirala vlast.

Ta stranka odnijela je ubijedljivu pobedu na izborima u ovoj nemačkoj pokrajini, ali još nije izvjesno da li će uspjeti da formira vladu i postavi svog kandidata Ulriha Zigmunda za pokrajinskog premijera.

Ogranak AfD-a u Saksoniji-Anhaltu njemačka obavještajna služba klasifikovala je kao “potvrđeno krajnje desničarski”.

Radikalno pooštravanje pravila o azilu

AfD je u nacrtu programa obećao “deportacije od prvog minuta” ukoliko preuzme vlast u Saksoniji-Anhaltu. Cilj stranke je da deportuje što više migranata koji nemaju dozvolu boravka.

Stranka se zalaže za znatno stroža pravila o azilu, veći broj pritvora do sprovođenja deportacije i obavezan rad za tražioce azila. Planira i ukidanje državnog finansiranja programa integracije, koje naziva “industrijom azila”.

AfD želi da djeci i adolescentima koji nemaju pravo stalnog boravka u Njemačkoj zabrani pohađanje redovne nastave. U okviru pokrajinske vlade bilo bi osnovano i posebno tijelo za “remigraciju”, koje bi koordiniralo politiku azila.

Ipak, nije jasno koliko bi tih mera pokrajinska vlada zakonski mogla da sprovede. Formiranje posebnih odjeljenja za izbjeglice moglo bi, na primjer, da predstavlja kršenje međunarodnog i evropskog prava.

Odluke o tome ko može da bude deportovan u nadležnosti su savezne vlade, a ne pojedinačne njemačke pokrajine.Zaokret u migracionoj politici

AfD se protivi doseljavanju u Njemačku i u programu zahtjeva “zaokret od 180 stepeni u migracionoj politici”. Cilj je smanjenje broja migranata u Saksoniji-Anhaltu.

Ova pokrajina se, međutim, godinama suočava sa nedostatkom kvalifikovanih radnika, naročito u zdravstvu i ustanovama za brigu o starijima.

AfD taj problem namjerava da riješi podsticanjem Nijemaca koji žive u inostranstvu da se vrate u zemlju. Stranka planira program koji bi povratnicima omogućio novčani bonus i pomoć pri pronalaženju stanova i mjesta u vrtićima,piše Mondo

Nije poznato koliko bi se ljudi vratilo niti koliko bi novca bilo izdvojeno za ovaj program.

Saksonija-Anhalt već duže od 30 godina bilježi snažan pad broja stanovnika. Nijedna druga njemačka pokrajina nije izgubila toliko stanovnika od ujedinjenja zemlje 1990. godine. Broj stanovnika smanjen je sa približno 2,9 miliona na oko 2,1 milion.

Predsjednik Instituta za ekonomska istraživanja u Haleu Rajnt Grop upozorio je da bi vlast AfD-a mogla dodatno da produbi nedostatak kvalifikovanih radnika.

“Visokoobrazovani stručnjaci naročito imaju mogućnost izbora. Ako budu osjećali da nisu dobrodošli ili da mogu da očekuju neprijateljstvo, izabraće druge regione”, rekao je Grop za njemački list “Velt”.

Približavanje Rusiji i ukidanje sankcija

Pokrajinske vlade gotovo da nemaju ovlašćenja u njemačkoj spoljnoj i odbrambenoj politici, ali mogu da utiču na političke rasprave preko Bundesrata, parlamentarnog doma koji predstavlja savezne pokrajine.

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