Majke izbodenih učenica u Tuzli: Napadačica je bila problematična i prije, naša djeca imaju traume, strah nas je poslati ih u školu

Nakon napada u Osnovnoj školi “Gornja Tuzla”, u kojem je 15-godišnja djevojčica nožem povrijedila dvije učenice, redakciji “Avaza” su se obratile majke napadnutih djevojčica, želeći ukazati na ono što se, prema njihovim tvrdnjama, dešavalo prije, za vrijeme napada i poslije.

Majke napadnutih učenica koje pohađaju deveti razred, naglašavaju da je napad bio bezrazložan te da škola nije adekvatno reagovala niti ih nakon događaja kontaktirala.

Traume djevojčica

Obje tvrde za “Avaz” da nikakvog zlostavljanja niti maltretiranja djevojčice koja je napala njihove kćerke, nije bilo. Naprotiv, upravo je napadačica ta koja je bila problematična, kako tvrde, i u prethodnoj školi.

Mirnesa Salihović, majka jedne od djevojčica, odbacuje navode da je napadu prethodilo maltretiranje ili sukob među učenicama. Kaže da je njena kćerka s djevojčicom koja je napadnuta ranije bila u dobrim odnosima te da među njima nije bilo problema.

Prema njenim riječima, njena kćerka pokušala je zaštititi drugu djevojčicu koja je bila direktna meta, nakon čega je i sama povrijeđena.

– Nikad s njom nije imala neki sukob ili problem. Nikada mi niko iz škole, ni na roditeljskim sastancima nije rekao da je moja djevojčica nju napadala ili nešto slično. Ona je odjednom u školi izvadila nož i nasrnula na njih dvije. Mislim da je meta bila njena drugarica koju je moja kćerka pokušala da zaštiti. Kada je krenula da je brani, napala je i moju djevojčicu. Ubola ju je u ruku, krenula prema oku. Ima traumu. Plače, ne spava i kad zaspi, skače u snu – kazala je Salihović i podvukla da niko osim asistentice u školi nije prišao da pomogne napadnutim djevojčicama.Jedino je ona uzela nož od napadačice, a pedagogica i pojedini nastavnici su samo stajali ne shvatajući ozbiljnost situacije – tvrdi ona.

Ona je zbog cijele situacije zabrinuta za sigurnost svoje djece koja i dalje pohađaju školu.

– Vjerujte da ne smijem. Imam još dvoje djece koja idu u ovu školu i sada me strah da ih pošaljem – navela je.

Druga majka, Elvira Ibrahimović kaže da je njena kćerka zadobila četiri ubodne rane. Tvrdi da je napad počeo iznenada.

– Moja djevojčica uopće nije komunicirala s njom. Iz čista mira je napala. Izvadila je nož iz ruksaka i počela da ih ubada, kad su joj oduzeli taj nož, izvadila je drugi. To nisu mali ubodi kako navode neki, neka dođu pa da vide kakvi su to ubodi – tvrdi Ibrahimović.

Prema njenim riječima, njena kćerka je nakon napada izašla krvava, nesvjesna jer joj, kako tvrdi, niko iz škole nije pružio pomoć. Navodi da je pomoć pružio čovjek iz obližnjeg ugostiteljskog objekta, nakon čega je djevojčica prevezena u bolnicu.

Niko nije reagovao

Ibrahimović posebno zamjera školi što niko nije reagovao u tom momentu, kako tvrdi, a nakon događaja niko nije kontaktirao porodicu da pita za zdravstveno stanje djevojčice. Škola ističe da je sve poduzela u datom momentu što, kako ona kaže, nije tačno.

– Direktorica još nije nazvala da pita kako je dijete. Nikome nije palo na pamet da nazove – kazala je i dodala da je napadačica već bila u školi “Simin han” i da je isto tako imala problema, da je bila problematična.

– Da nije bilo druge djevojčice koju je također napala, ona bi moju kćerku ubila. Može pričati ko šta hoće, ali ona je to namjerno uradila, išla je s tim da je probode – ističe,piše Avaz

Dalje navodi da njena kćerka zbog preživljenog napada ima ozbiljne posljedice.

– Ima traume, plače non-stop, navečer ne spava i ne smije biti sama – navela je Ibrahimović i dodala da će pravda izaći na svoje.

Majka tvrdi i da njena kćerka više neće nastaviti školovanje u toj ustanovi, dok će, kako je najavila, putem advokata tražiti uvid u snimke nadzornih kamera.

Obje majke traže da se utvrde sve okolnosti napada i odgovornost nadležnih za postupanje prije i nakon događaja.

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